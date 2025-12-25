Năm 1922, nhà khảo cổ Howard Carter đã thay đổi lịch sử khi chạm vào cánh cửa lăng mộ còn nguyên vẹn của Pharaoh Tutankhamun trong “thung lũng các vị vua”. Không chỉ có kho báu vàng lấp lánh chôn giấu hơn 3000 năm, khám phá này còn mở ra một cơn sốt toàn cầu về Ai Cập cổ đại, được thổi bùng bởi cả sự mê hoặc lẫn nỗi khiếp sợ.

Khi tin tức về cổ vật lan truyền, những câu chuyện về các ca bệnh và cái chết đột ngột có liên quan đến cuộc khai quật cũng bắt đầu được bàn tán xôn xao. Những cái chết không có lời giải đáp ấy được cho rằng xuất phát từ "Lời nguyền của các Pharaoh".

Trong những năm tiếp theo, câu chuyện về lời nguyền lăng mộ ngày càng bị thổi phồng và lan rộng, vượt xa phạm vi nơi Vua Tut được chôn cất. Nhiều nạn nhân thực tế còn chưa từng đặt chân vào phòng an táng.

Điểm chung duy nhất giữa họ chỉ là có liên quan gián tiếp: chạm vào cổ vật, nghiên cứu xác ướp, hoặc quen biết những người tham gia khai quật. Liệu đó là sức mạnh siêu nhiên thật sự, hay chỉ là những bi kịch đời thường bị khoác lên lớp áo huyền bí?

Xác ướp có niên đại hơn 4000 năm được khai quật. Nguồn: Getty Images

Cái chết mở màn cho lời nguyền

Người đầu tiên khiến thế giới tin vào lời nguyền chính là Lord Carnarvon – nhà quý tộc Anh đã tài trợ toàn bộ cuộc khai quật. Chỉ vài tháng sau khi lăng mộ được mở, ông qua đời vào tháng 4/1923 tại Cairo vì nhiễm trùng máu, bắt nguồn từ một vết muỗi đốt tưởng chừng vô hại.

Người ta đồn rằng vào đúng thời khắc Carnarvon tắt thở, toàn bộ đèn điện ở Cairo đều tối om, và chú chó yêu quý của ông ở Anh quốc cũng gục chết cùng lúc. Dù đã bị phủ nhận, tuy nhiên những chi tiết ấy vẫn gieo mầm cho "lời nguyền" lan rộng khắp thế giới.

Chuỗi bi kịch dồn dập

Sau cái chết đầy bí ẩn của Lord Carnarvon, một chuỗi những sự việc không may xảy đến với những người liên quan.

Arthur Mace, thành viên chủ chốt trong nhóm của Carter, người trực tiếp tham gia vào việc di dời cổ vật và xử lý xác ướp đã qua đời bốn năm sau đó vì biến chứng viêm phổi, ở tuổi 53.

Tiếp theo là Hugh Evelyn-White, một nhà khảo cổ khác. Năm 1924, ông được phát hiện đã treo cổ tự tử. Trước khi chết, ông để lại một tờ giấy với dòng chữ: "Tôi xin đầu hàng”. Sự việc này đã thổi bùng thêm nỗi sợ hãi về một thế lực siêu nhiên đang trừng phạt những kẻ săn mộ.

Đáng chú ý, ngay cả những người chỉ có mối liên hệ rất xa cũng không thoát khỏi vận rủi. Aaron Ember, một nhà Ai Cập học, chỉ đơn thuần là bạn của một số thành viên trong đoàn khai quật cũng đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại nhà riêng khi đang cố gắng cứu bản thảo cuốn sách "The Egyptian Book of the Dead" của mình.

Các nạn nhân lần lượt qua đời sau khi khai quật mộ. Nguồn: Reuters

Giải mã lời nguyền: Khi khoa học lên tiếng

Trước làn sóng tin đồn, các nhà khoa học và sử học đã đưa ra những lý giải thực tế hơn nhiều. Một giả thuyết phổ biến cho rằng trong những lăng mộ bị niêm kín suốt hàng nghìn năm có thể tồn tại nấm mốc, vi khuẩn hoặc bào tử độc hại gây nguy hiểm cho người tiếp xúc

Thêm vào đó, với một dự án kéo dài nhiều năm, quy tụ hàng chục con người, việc một số người qua đời vì bệnh tật, tai nạn hay khủng hoảng tinh thần là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Howard Carter, người trực tiếp mở cửa lăng mộ và tiếp xúc nhiều nhất với xác ướp, lại sống thêm 16 năm sau đó, qua đời năm 1939 ở tuổi 64 vì ung thư hạch. Đây có thể coi là đòn phản bác mạnh mẽ nhất dành cho tất cả những lời đồn đại về một lời nguyền siêu nhiên.

