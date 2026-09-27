Diện mạo biến dạng giống loài rắn cùng chiếc mũi hoàn toàn biến mất là đặc điểm nhận dạng đáng sợ nhất của Chúa tể Voldemort.

Diện mạo ma mị giống như một loài rắn độc cùng chiếc mũi hoàn toàn biến mất là đặc điểm nhận dạng đáng sợ nhất của Chúa tể Voldemort, nhưng nguyên nhân đằng sau sự biến đổi dị dạng này lại chứa đựng nhiều chi tiết thú vị.

Nguyên nhân khiến Voldemort mất đi chiếc mũi

Việc Voldemort không có mũi là chủ đề thu hút vô số thảo luận từ cộng đồng hâm mộ. Lý do cốt lõi nhất đều liên quan đến việc hắn lạm dụng Nghệ thuật Hắc ám. Giải thích phổ biến nhất cho rằng, khi Tom Riddle xé rách linh hồn mình để tạo ra các Trường sinh Linh giá nhằm tìm kiếm sự bất tử, diện mạo của hắn đã dần bị biến đổi và trở nên giống loài rắn qua thời gian.

Tuy nhiên, một số giả thuyết khác lại chỉ ra sự biến đổi này diễn ra muộn hơn. Trong bộ sách của J.K. Rowling, sau khi thất bại trong việc sát hại Harry Potter lúc nhỏ, Voldemort phải duy trì sự sống bằng nọc độc của con rắn Nagini. Việc tiêu thụ nọc độc này trong thời gian dài đã làm thay đổi cấu trúc sinh học của hắn. Kết quả là sau lễ hồi sinh tại nghĩa trang Little Hangleton, Voldemort xuất hiện với tạo hình biến dị và hoàn toàn mất đi chiếc mũi của con người.

Voldemort trong sách nguyên tác có mũi không?

Nếu diện mạo của Ralph Fiennes trên phim ảnh đã đủ gieo rắc nỗi sợ hãi, thì phiên bản Voldemort trong sách của J.K. Rowling thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn không hề có mũi mà chỉ có hai khe hẹp làm lỗ mũi. Chưa dừng lại ở đó, Rowling mô tả Voldemort sở hữu đôi mắt đỏ ngầu, thân hình gầy guộc như một bộ xương di động cùng phần đầu trông không khác gì một hộp sọ. Các chi và ngón tay của hắn cũng dài ngoằng một cách bất thường, mang đậm chất của một bộ phim kinh dị.

Về mặt ý nghĩa nghệ thuật, việc Voldemort mang tạo hình giống rắn biểu thị cho việc hắn đã hoàn toàn mất đi bản tính con người khi dấn thân vào Ma thuật Hắc ám. Trong văn hóa phương Tây, rắn là biểu tượng của sự tà ác (như hình ảnh Satan biến thành rắn để dụ dỗ Eva trong Kinh Thánh). Việc xây dựng lỗ mũi dạng khe rắn giúp khán giả ngay lập tức nhận diện đây là một kẻ phản diện tàn bạo đến tận cùng.

Kỹ xảo loại bỏ mũi của Voldemort trên phim điện ảnh

Nhiều người tưởng rằng nam diễn viên Ralph Fiennes đã phải ngồi hàng giờ trên ghế hóa trang mỗi ngày, nhưng thực tế tạo hình chiếc mũi lại được xử lý chủ yếu ở giai đoạn hậu kỳ. Chia sẻ với tờ GQ, Ralph Fiennes cho biết anh không phải đắp quá nhiều lớp hóa trang giả. Đội ngũ sản xuất chỉ chấm các điểm màu lên mặt anh và quay lại từ mọi góc độ, sau đó dùng công nghệ kỹ thuật số (CGI) để xóa bỏ chiếc mũi.

Nam diễn viên cũng thừa nhận khi nhận vai, anh chưa từng đọc qua nguyên tác Harry Potter và chỉ nhận ra tầm vóc của thương hiệu này khi chị gái ông bày tỏ sự kinh ngạc. Ban đầu, Fiennes hy vọng việc loại bỏ chiếc mũi trên phim sẽ giúp anh không bị nhận ra ngoài đời thực. Tuy nhiên, nam tài tử chia sẻ với BBC rằng công chúng vẫn dễ dàng nhận ra anh trên đường phố dù nhân vật Voldemort hoàn toàn không có mũi.