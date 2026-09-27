HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giải mã bí ẩn Chúa tể Voldemort: Vì sao "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" lại không có mũi?

Bảo Lâm
|

Diện mạo biến dạng giống loài rắn cùng chiếc mũi hoàn toàn biến mất là đặc điểm nhận dạng đáng sợ nhất của Chúa tể Voldemort.

Diện mạo ma mị giống như một loài rắn độc cùng chiếc mũi hoàn toàn biến mất là đặc điểm nhận dạng đáng sợ nhất của Chúa tể Voldemort, nhưng nguyên nhân đằng sau sự biến đổi dị dạng này lại chứa đựng nhiều chi tiết thú vị.

Nguyên nhân khiến Voldemort mất đi chiếc mũi

Chúa tể Voldemort: Vì sao "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" lại không có mũi? - Ảnh 1.

Việc Voldemort không có mũi là chủ đề thu hút vô số thảo luận từ cộng đồng hâm mộ. Lý do cốt lõi nhất đều liên quan đến việc hắn lạm dụng Nghệ thuật Hắc ám. Giải thích phổ biến nhất cho rằng, khi Tom Riddle xé rách linh hồn mình để tạo ra các Trường sinh Linh giá nhằm tìm kiếm sự bất tử, diện mạo của hắn đã dần bị biến đổi và trở nên giống loài rắn qua thời gian.

Tuy nhiên, một số giả thuyết khác lại chỉ ra sự biến đổi này diễn ra muộn hơn. Trong bộ sách của J.K. Rowling, sau khi thất bại trong việc sát hại Harry Potter lúc nhỏ, Voldemort phải duy trì sự sống bằng nọc độc của con rắn Nagini. Việc tiêu thụ nọc độc này trong thời gian dài đã làm thay đổi cấu trúc sinh học của hắn. Kết quả là sau lễ hồi sinh tại nghĩa trang Little Hangleton, Voldemort xuất hiện với tạo hình biến dị và hoàn toàn mất đi chiếc mũi của con người.

Voldemort trong sách nguyên tác có mũi không?

Chúa tể Voldemort: Vì sao "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" lại không có mũi? - Ảnh 2.

Nếu diện mạo của Ralph Fiennes trên phim ảnh đã đủ gieo rắc nỗi sợ hãi, thì phiên bản Voldemort trong sách của J.K. Rowling thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn không hề có mũi mà chỉ có hai khe hẹp làm lỗ mũi. Chưa dừng lại ở đó, Rowling mô tả Voldemort sở hữu đôi mắt đỏ ngầu, thân hình gầy guộc như một bộ xương di động cùng phần đầu trông không khác gì một hộp sọ. Các chi và ngón tay của hắn cũng dài ngoằng một cách bất thường, mang đậm chất của một bộ phim kinh dị.

Về mặt ý nghĩa nghệ thuật, việc Voldemort mang tạo hình giống rắn biểu thị cho việc hắn đã hoàn toàn mất đi bản tính con người khi dấn thân vào Ma thuật Hắc ám. Trong văn hóa phương Tây, rắn là biểu tượng của sự tà ác (như hình ảnh Satan biến thành rắn để dụ dỗ Eva trong Kinh Thánh). Việc xây dựng lỗ mũi dạng khe rắn giúp khán giả ngay lập tức nhận diện đây là một kẻ phản diện tàn bạo đến tận cùng.

Kỹ xảo loại bỏ mũi của Voldemort trên phim điện ảnh

Chúa tể Voldemort: Vì sao "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" lại không có mũi? - Ảnh 3.

Nhiều người tưởng rằng nam diễn viên Ralph Fiennes đã phải ngồi hàng giờ trên ghế hóa trang mỗi ngày, nhưng thực tế tạo hình chiếc mũi lại được xử lý chủ yếu ở giai đoạn hậu kỳ. Chia sẻ với tờ GQ, Ralph Fiennes cho biết anh không phải đắp quá nhiều lớp hóa trang giả. Đội ngũ sản xuất chỉ chấm các điểm màu lên mặt anh và quay lại từ mọi góc độ, sau đó dùng công nghệ kỹ thuật số (CGI) để xóa bỏ chiếc mũi.

Nam diễn viên cũng thừa nhận khi nhận vai, anh chưa từng đọc qua nguyên tác Harry Potter và chỉ nhận ra tầm vóc của thương hiệu này khi chị gái ông bày tỏ sự kinh ngạc. Ban đầu, Fiennes hy vọng việc loại bỏ chiếc mũi trên phim sẽ giúp anh không bị nhận ra ngoài đời thực. Tuy nhiên, nam tài tử chia sẻ với BBC rằng công chúng vẫn dễ dàng nhận ra anh trên đường phố dù nhân vật Voldemort hoàn toàn không có mũi.

Lời khuyên cho 12 con giáp trong tuần mới từ 28/9 - 4/10
Tags

Voldemort

Harry Potter

J.K. Rowling

phim ảnh

kỹ xảo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại