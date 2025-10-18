Giải mã 14 sinh vật lạ mới phát hiện trong lòng đại dương

Một loài giun nhiều tơ biển mới có tên là Spinther bohnorum (trái) và một loài giáp xác mới, Apotectonia senckenbergae, được phát hiện trong một đàn trai tại các lỗ thông thủy nhiệt Galápagos Rift.

Các nhà khoa học ước tính có khoảng 2 triệu loài biển đang sống, nhưng chỉ một phần rất nhỏ trong số đó đã được đặt tên và mô tả chính thức.

Để thu hẹp khoảng trống kiến thức này, Liên minh Dự án Khám phá loài đại dương (Ocean Species Discoveries) đã triển khai một phương pháp tiếp cận tinh gọn nhằm ghi chép sinh vật biển bằng các mô tả loài ngắn gọn nhưng chất lượng cao, nhằm đẩy nhanh việc phát hiện và đặt tên chính thức cho các động vật không xương sống biển.

Nhóm nghiên cứu viết trong bài báo đăng trên Biodiversity Data Journal rằng “Tầm nhìn chung của chúng tôi là khiến ngành phân loại học trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn, dễ tiếp cận hơn và dễ thấy hơn.”

Đợt mô tả lần này gồm 14 loài mới, trong đó có 2 chi mới, đến từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Loài sống ở độ sâu lớn nhất là Veleropilina gretchenae , một loài thân mềm (mollusk) được thu thập từ Rãnh Aleutian ở độ sâu 6.465 mét.

Một loài thân mềm khác, một loài trai 2 mảnh vỏ được đặt tên Myonera aleutiana , được tìm thấy gần quần đảo Aleutian ở độ sâu 5.280 mét—sâu hơn khoảng 800 mét so với thành viên nào trước đó của chi này.

Trong nhóm giáp xác, Apotectonia senckenbergae được phát hiện trong một thảm hàu tại các mỏ nhiệt nham mạch ở Rãnh Galápagos, ở sâu 2.602 mét.

Laevidentalium wiesei (trái), Metharpinia hirsuta (trên cùng bên phải) và Myonera aleutiana (dưới cùng bên phải). Ảnh: Senckenberg Ocean Species Alliance

Có loài đặc biệt kỳ lạ là một isopod ký sinh được đặt tên Zeaione everta ; con cái trưởng thành của loài này có các u trên lưng trông giống những mảng bỏng ngô nở, và tên chi lấy cảm hứng từ chi ngô Zea để phản ánh hình dạng đặc trưng đó.

Loài trên được phát hiện ở vùng triều ven bờ Australia và cũng là một chi mới.

Cần lưu ý thêm loài Laevidentalium wiesei , một loài vỏ "ngà" (tusk shell) được phát hiện ở độ sâu trên 5.000 mét, có hình dạng vỏ giống ngà.

Các nhà nghiên cứu còn ghi nhận con hải tiên (sea anemone) bám trên vỏ ngoài của loài này — đây là lần đầu tiên quan sát thấy mối quan hệ như vậy trong chi Laevidentalium .

Theo NOAA, khoảng 91% loài biển vẫn chưa được phân loại và hơn 80% đại dương của chúng ta chưa được lập bản đồ, quan sát hay khám phá. Chỉ khoảng 0,001% đáy biển đã được quan sát trực tiếp.

Dù con đường phía trước còn dài, các nỗ lực như dự án Ocean Species Discoveries đang giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đại dương.