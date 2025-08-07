Ngày 7-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa giải cứu thành công một thiếu nữ 14 tuổi nghi bị “bắt cóc online”.

Trung tá Trần Mạnh Hùng (bìa phải), Trưởng Công an xã Trị An trực tiếp làm việc với nạn nhân

Trước đó, Công an xã Trị An nhận được trình báo của chị V.A.M.T. về việc con gái tên T.P.N.A (14 tuổi) bị nhóm người lạ nói tiếng nước ngoài đưa lên xe ô tô chở đi.

Gia đình liên lạc nhiều lần không được nên nghi ngờ con bị bắt cóc hoặc lừa đưa sang Campuchia.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Trưởng Công an xã Trị An đã chỉ đạo 3 tổ công tác khẩn trương xác minh, truy tìm cháu gái.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã xác định được đối tượng nghi vấn đã chở cháu gái di chuyển đến gần sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM rồi đến phường Tam Long (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Sau đó, đối tượng chở thiếu nữ về hướng xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì Công an xã Trị An phát hiện đưa cháu gái về bàn giao cho gia đình.

Hiện Công an xã Trị An đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Từ sự việc trên, Công an xã Trị An tiếp tục khuyến cáo về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "bắt cóc online" diễn ra thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh và cả nước.

Đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi, chúng nhắn tin kết bạn làm quen qua các nền tảng mạng xã hội, game online...

Sau đó, đưa ra nhiều lý do dụ dỗ nạn nhân gặp mặt tại những nơi vắng người để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền bằng cách yêu cầu nạn nhân cung cấp số điện thoại của người thân để chúng nhắn tin hoặc gọi điện đe dọa, đánh đập nạn nhân, yêu cầu gia đình chuyển tiền để chuộc nạn nhân.

Công an đề nghị các bậc phụ huynh phải thường xuyên tuyên truyền cho con em về phương thức, thủ đoạn mới này; quan tâm, giáo dục, quản lý con em về giờ giấc sinh hoạt, biểu hiện tâm sinh lý để kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường. Nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi có sự việc tương tự xảy ra không được hoảng loạn và không được chuyển tiền cho các đối tượng mà phải báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất qua số điện thoại hoặc gặp trực tiếp.