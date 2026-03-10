HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Giải cứu thai phụ leo ra lan can cầu đòi tự tử

Hoàng Phúc |

Người phụ nữ mang thai 7 tháng ở Thanh Hóa có ý định nhảy cầu Cống Lèn thì được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu.

Khoảng 9h55 ngày 10/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ công an xã Vạn Lộc về việc một phụ nữ mang thai đang ngồi trên cầu Cống Lèn (nối giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn), có ý định nhảy cầu tự tử.

Giải cứu thai phụ nhảy cầu Cống Lèn: Hành động kịp thời của lực lượng chức năng - Ảnh 1.

Hình ảnh người phụ nữ leo ra ngoài lan can cầu được giải cứu.

Từ tin báo, lực lượng của đơn vị đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai phương án giải cứu.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tiếp cận, trò chuyện nhằm trấn an, động viên và đánh lạc hướng nạn nhân để triển khai phương án giải cứu.

Đồng thời, tại khu vực phía dưới cầu, lực lượng chức năng cũng triển khai phương án sử dụng áo phao và các thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Trong khoảnh khắc thích hợp, lực lượng chức năng đã ôm giữ nạn nhân và đưa vào nơi an toàn.

Qua xác minh, nạn nhân là chị N.T.C. (SN 1987, trú tại xã Thọ Long, Thanh Hóa), đang mang thai tháng thứ 7.

Công an sở tại đã ổn định tâm lý và liên hệ người thân thai phụ đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Cầu Cống Lèn thuộc tiểu dự án sông Lèn (Thanh Hóa). Cây cầu có chiều dài khoảng 405 m, rộng 7,5 m, nối liền địa bàn hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn.

Sau nhiều năm thi công, dự án đã hoàn thiện và vừa được tháo rào, để người dân đi lại vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

