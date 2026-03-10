Sau khi báo chí phản ánh vụ xô xát xảy ra tại khu vực nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gây bức xúc trong dư luận, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý hoạt động dịch vụ tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Người đàn ông áo trắng lao vào xô xát với người quay phim tại lối vào nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm rõ nội dung báo chí phản ánh. Qua đó, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, lưu giữ, bàn giao thi thể, kiểm soát người ra vào khu vực nhà đại thể, hướng dẫn thân nhân người bệnh thực hiện các thủ tục liên quan.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với công tác quản lý nhà đại thể, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và việc niêm yết công khai quy trình, đầu mối liên hệ, đường dây nóng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y tế tổng hợp kết quả, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai trước ngày 15-3-2026.

Đối với Công an tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương phối hợp Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý nghiêm hành vi tụ tập, tranh giành, lôi kéo, gây mất trật tự tại các khu vực nhạy cảm như khoa cấp cứu, nhà đại thể, cổng bệnh viện.

UBND tỉnh Đồng Nai nghiêm cấm viên chức, người lao động thuộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gợi ý, môi giới, giới thiệu, can thiệp trái quy định vào việc lựa chọn dịch vụ của thân nhân và nhũng nhiễu, trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào

Như đã đưa tin, trước đó, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được đưa đến nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cơ sở mai táng Huy Tam Bình được sự đồng ý của gia đình (bố nạn nhân) tới vận chuyển thi thể về nhà lo hậu sự. Trong quá trình đơn vị trên đưa thi thể từ nhà đại thể ra khu vực để xe, một cơ sở mai táng khác đến và cho rằng đã có người thuê vận chuyển thi thể về. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, gây mất trật tự tại khu vực này. Lực lượng bảo vệ bệnh viện đã tới can ngăn và báo công an địa phương đến xử lý. Sự việc được lan truyền trên mạng xã hội với clip ghi lại cảnh xô xát tại lối xuống nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trong clip, một bên giằng co và buông lời đe dọa: "Mày ở đâu vô đây, mày vào đây bố láo, mày nhắm mày ra khỏi bệnh viện không? Mày biết tao là ai không?". Sự việc khiến khu vực nhà đại thể náo loạn, một số người có mặt đã kịp thời can ngăn.







