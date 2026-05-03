HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giải cứu tê giác khỏi quan niệm y học sai lầm

Hoa Vũ/ VTC News |

Những quan niệm sai về sừng tê giác không chỉ gây hiểu lầm trong chữa bệnh mà còn đẩy loài vật đến nguy cơ tuyệt chủng.

Việc sử dụng sừng tê giác để chữa bệnh vẫn tồn tại trong một bộ phận người dân, dù các chuyên gia khẳng định đây là quan niệm thiếu cơ sở khoa học, không được ghi nhận trong cả y học hiện đại lẫn thực hành y học cổ truyền chính thống.

- Ảnh 1.

Quan niệm sai lầm về công dụng của sừng tê giác đẩy loài vật này đối diện nguy cơ tuyệt chủng. (Ảnh: CNN)

Thời gian gần đây, Mạng lưới bảo vệ Động vật Hoang dã trong Y học Cổ truyền phối hợp cùng các tổ chức WildAid và Choice khởi động Chiến dịch “Khổ tâm của Lương y”, kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức và từ bỏ việc sử dụng sừng tê giác trong điều trị bệnh trong y học cổ truyền.

Chiến dịch mong muốn xóa bỏ các quan niệm sai lầm cho rằng sừng tê giác có thể chữa ung thư, đột quỵ hay giải độc rượu - những niềm tin không có cơ sở trong cả y học cổ truyền lẫn hiện đại, đồng thời khuyến khích sử dụng các giải pháp thảo dược thay thế hiệu quả, tiết kiệm, hợp pháp và nhân đạo hơn.

ThS.BSCK2 Đinh Thị Lan Hương, Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM, cho biết nhiều công dụng được gán cho sừng tê giác thực tế có thể thay thế bằng các dược liệu phổ biến như cỏ nhọ nồi, lá diếp cá. Đây đều những loại cây có sẵn trong đời sống, được sử dụng lâu đời để hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc hoặc an thần.

"Việc các dược liệu này ít được chú ý một phần do không gắn với giá trị thương mại hay yếu tố thể hiện địa vị" , bác sĩ Hương giải thích.

Trong lịch sử, một số vị thuốc có nguồn gốc từ động vật hoang dã từng được sử dụng khi điều kiện y học còn hạn chế. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học và nguồn dược liệu thay thế, xu hướng này ngày càng được xem xét lại.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc tiếp tục sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã không còn cần thiết, thậm chí đi ngược lại nguyên tắc đạo đức trong hành nghề y.

Quan điểm này cũng được nhắc đến từ rất sớm. Ông Tôn Tư Mạo, thầy thuốc nổi tiếng thời Đường (Trung Quốc), trong cuốn Đại Y Tinh Thành cho rằng người thầy thuốc cần cân nhắc khi sử dụng sản phẩm từ động vật, bởi chữa bệnh cho con người không nên đánh đổi bằng sinh mạng của sinh vật khác.

"Việc chữa lành bệnh tật cho người bằng cách làm hại động vật là đi ngược lại với nguyên lý 'hành y tế thế'. Do đó, trong các đơn thuốc của mình, tôi không sử dụng các vị thuốc từ động vật" , danh y Tôn viết.

- Ảnh 2.

Chiến dịch "Khổ tâm Lương y" kêu gọi từ bỏ việc sử dụng sừng tê giác trong điều trị bệnh trong y học cổ truyền.

Trên thực tế, sừng tê giác chỉ xuất hiện hạn chế trong một số y văn cổ, nhưng theo thời gian lại bị thổi phồng thành “thần dược”.

Những hiểu lầm này góp phần làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ, kéo theo nạn săn trộm và buôn bán trái phép. Các tổ chức bảo tồn cho biết số lượng tê giác hoang dã trên thế giới đã giảm mạnh trong hơn một thế kỷ qua, hiện còn dưới 28.000 cá thể.

Giới chuyên môn khuyến nghị người dân thận trọng với các thông tin truyền miệng hoặc quảng bá chưa được kiểm chứng, đồng thời ưu tiên các phương pháp điều trị có cơ sở khoa học và nguồn gốc rõ ràng.

Việc thay đổi nhận thức không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần giảm áp lực lên các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa.

Quái ngư hung dữ sông Đà: Mệnh danh “chúa tể” vùng nước xiết
Tags

tê giác

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại