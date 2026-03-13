HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc ở Đà Nẵng

THỐNG NHẤT |

Sau khi xảy ra tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tài xế xe đầu kéo mắc kẹt trong cabin.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng, sau thời gian khẩn trương, thận trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn đã đưa được tài xế xe đầu kéo gặp nạn trên cao tốc ra ngoài an toàn, đồng thời phối hợp lực lượng y tế tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Theo đó, khoảng 10h10 ngày 13/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường dẫn lối ra tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn thuộc địa phận xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Giải cứu tài xế mắc kẹt cabin xe đầu kéo sau tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cứu tài xế mắc kẹt trong cabin. (Ảnh: C.A)

Tại hiện trường, xe đầu kéo BKS 29H-224.XX kéo theo sơ mi rơ-moóc BKS 92R-046.XX gặp nạn, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài. Nhiều cấu kiện kim loại chèn ép khiến tài xế bị mắc kẹt trong không gian hẹp.

Nhận định tình huống khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực cùng các dụng cụ chuyên dụng để phá dỡ phần cabin, tạo lối tiếp cận, bảo đảm an toàn cho nạn nhân trong suốt quá trình giải cứu.

Theo thông tin ban đầu, tài xế bị mắc kẹt là ông Tạ Văn Khí (SN 1985, quê xã Vật Lại, TP Hà Nội).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

