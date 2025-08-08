Giải cứu nam sinh 18 tuổi bị 'bắt cóc online' ở TP.HCM

Tin từ Công an Đồng Nai, đơn vị vừa phối hợp Công an TP.HCM giải cứu nam thanh niên 18 tuổi bị nhóm người gọi điện đe dọa, yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng để thả người.

Đoạn tin nhắn của nhóm đối tượng với thanh niên bị "bắt cóc online" khi nạn nhân đang ở trong khách sạn.

Theo thông tin ban đầu, trưa 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận tin báo của anh N.V. (ngụ phường Trấn Biên, TP Biên Hòa cũ) về việc con trai là Đ. (18 tuổi) bị một nhóm người lạ khống chế, yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng. Nhóm này dọa nếu không chuyển tiền sẽ hành hung và bán nạn nhân ra nước ngoài.

Khi gia đình liên lạc, Đ. cũng xác nhận đang bị bắt giữ và hối thúc chuyển tiền để được thả. Trong thời gian này, gia đình liên tục nhận các cuộc gọi lạ thúc ép chuyển tiền, kèm lời đe dọa nếu chậm trễ thì “cứ mỗi giờ chặt một ngón tay”.

Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online” - thủ đoạn đang gia tăng thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định Đ. đang ở một khách sạn tại phường Linh Xuân (TP.HCM). Công an đã tiếp cận, trấn an tinh thần nạn nhân, "giải cứu" thành công và đưa về trụ sở làm việc an toàn trước khi bàn giao cho gia đình.



