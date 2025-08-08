Bé 16 tháng tuổi bị bác xách chân ném xuống đất: Mẹ bé giải thích nguồn cơn giúp chị dâu

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bé N.Q.T (16 tháng tuổi) sau khi bị bác dâu xách chân, ném xuống đất đang là mối quan tâm lớn của dư luận. Thông tin trên báo Người Lao Động, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, cho biết cán bộ trong quá trìnhtheo dõi những ngày qua, cháu bé vui vẻ, ăn uống được, sức khỏe bình thường.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sức khỏe của cháu bé thêm vài ngày để có hướng xử lý phù hợp với tính chất vụ việc, đúng quy định pháp luật nhưng cũng bảo đảm tính nhân văn" - ông Thuận chia sẻ trên báo Người Lao Đông.

Bên cạnh đó, mẹ của cháu T. là chị Ninh Thị Th. (33 tuổi, ngụ xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) cũng đã xin nghỉ, trở về chăm con sau khi nghe thông tin về vụ bạo hành. Chị Th. là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Đầu tháng 4/2025, chị gửi con trai thứ hai là cháu T. cho chị dâu Trần Thị Ng. (33 tuổi) chăm sóc để đến TP. Hồ Chí Minh làm việc. Chiều 7/8, chị Th. đã đến Công an xã Trường Xuân để trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.

Thông tin trên báo Lâm Đồng, chị Th. cho hay chị Ng. lấy anh trai chị, hoàn cảnh cũng khó khăn vì con cái thường xuyên đau ốm. Hôm xảy ra sự việc, con của chị Ng. bị ốm, phải nhập viện nên tinh thần của chị Ng. không tốt và không kiềm chế được bản thân. Chị Ng. cũng đã chủ động đến xin lỗi chị Th.

"Tôi mong cơ quan chức năng xem xét, xử lý nhẹ để chị ấy có cơ hội sửa sai, chăm sóc con cái”, chị Th. chia sẻ trên báo Lâm Đồng.

Hình ảnh bà Ng. xách chân ném cháu T. xuống đất. (Ảnh cắt từ clip)

Như đã thông tn trước đó, khoảng 18h ngày 5/8 tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn bon N'Jang Bơ (xã Trường Xuân), nhiều người dân chứng kiến và quay lại cảnh một người phụ nữ nắm cổ chân của bé trai nhấc bổng lên khỏi ghế nhựa và ném xuống nền bê tông.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, dư luận vô cùng phẫn nộ với hành vi của người phụ nữ. Khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Ngân khai do bực tức vì vừa bán hàng vừa phải trông cháu bé, trong khi cháu liên tục quấy khóc nên đã có hành vi trên.