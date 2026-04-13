Giải cứu 5 người trong vụ cháy ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm

Nguyễn Hưởng |

Đám cháy lúc nửa đêm tại ngôi nhà 6 tầng ở Hà Nội khiến 5 người mắc kẹt, may mắn được lực lượng chức năng giải cứu.

Ngày 13-4, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết tại ngôi nhà 6 tầng ở ngõ 131 Hồng Hà (TP Hà Nội) vừa xảy ra vụ cháy khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Vụ cháy ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm

Theo đó, khoảng hơn 23 giờ ngày 12-4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại ngõ 131 Hồng Hà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, đám cháy ngôi nhà 6 tầng kèm theo khói, khí độc phát triển mạnh tại tầng 1 và có chiều hướng lan lên các tầng phía trên. Qua nắm tình hình, có 2 người tự thoát nạn, còn 5 người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cảnh sát đã khẩn trương triển khai các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 23 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân lân cận; đồng thời cứu được an toàn 5 người (trong đó có 1 người lớn tuổi và 1 trẻ nhỏ sinh năm 2025) và bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, cả 5 nạn nhân có sức khỏe đã dần ổn định. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Lực lượng chức năng tìm phương án giải cứu người bị nạn

5 nạn nhân được lực lượng chức năng cùng người dân giải cứu

