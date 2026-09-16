HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giải cứu 3 người đàn ông mắc kẹt trong hang ở Phú Thọ suốt 3 ngày

Minh Tuệ
|

3 người đàn ông rủ nhau vào hang Rút tham quan, nhưng do mưa kéo dài, lối ra bị ngập khiến họ mắc kẹt suốt 3 ngày.

Công an xã Dũng Tiến (Phú Thọ) cùng các lực lượng vừa giải cứu an toàn 3 người đàn ông mắc kẹt trong hang suốt 3 ngày.

Khoảng 9h ngày 14/9, anh H.C.T. (SN 1986), anh Q.C.Q. và anh N.V.H. (SN 1982) cùng đi vào khu vực hang Rút, xã Dũng Tiến để tham quan, vui chơi.

Đây là khu vực có địa hình hang động phức tạp, lối vào ban đầu khá hẹp, chỉ đủ một người di chuyển, trong khi phía bên trong có những khoảng không gian rộng.
Thời điểm này, trời mưa lớn kéo dài, lượng nước từ bên ngoài dồn về khu vực cửa hang ngày càng lớn, khiến nước dâng cao, lối ra bị ngập, 3 người đàn ông bị mắc kẹt bên trong.

- Ảnh 1.

Công an giải cứu 3 người mắc kẹt trong hang.

Đến khoảng 9h ngày 16/9, gia đình phát hiện họ chưa trở về nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Dũng Tiến chỉ đạo Công an xã triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Xác định đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của công dân, Công an xã Dũng Tiến huy động 100% quân số, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại khu vực hang Rút.

- Ảnh 2.

Khu vực cửa hang.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ công an xã khảo sát địa hình, xác định vị trí cửa hang, đánh giá tình hình mực nước và các điều kiện thực tế, đồng thời trao đổi, tham vấn những người dân địa phương am hiểu địa hình khu vực hang để xác định hướng tiếp cận phù hợp.

Trong điều kiện mưa lớn, nước trong hang dâng cao, lối vào chật hẹp và địa hình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, lực lượng công an vừa khẩn trương triển khai cứu hộ, vừa chủ động tính toán các yếu tố bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Lực lượng Công an xã Dũng Tiến từng bước tiếp cận khu vực bên trong hang, tìm kiếm, xác định vị trí của 3 người dân và tổ chức đưa từng người ra ngoài.

Đến khoảng 11h, lực lượng Công an xã Dũng Tiến giải cứu thành công cả 3 công dân, đưa ra khỏi hang an toàn.

Sau khi được đưa ra ngoài, anh T., Q., H. được kiểm tra, chăm sóc, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.


Tags

người đàn ông mắc kẹt trong hang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại