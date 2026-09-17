Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam ở Malaysia, cảnh báo bẫy 'việc nhẹ, lương cao'

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia hỗ trợ 10 ngư dân tại bang Perak, đảm bảo an toàn và hoàn tất thủ tục giúp các công dân trở về nước.

Trả lời câu hỏi về việc 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại Malaysia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: Ngày 27/8, ngay sau khi nhận được thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đề nghị hỗ trợ 10 ngư dân đang làm việc tại bang Perak, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và liên hệ trực tiếp với nhóm ngư dân.

Đại sứ quán đã bố trí phương tiện đưa 10 ngư dân đến nơi an toàn tại thủ đô Kuala Lumpur, đảm bảo ăn ở, hoàn tất thủ tục cấp giấy tờ, trình báo cảnh sát địa phương và làm thủ tục xuất cảnh với cơ quan nhập cư Malaysia. Các ngư dân đã được cán bộ Đại sứ quán đưa ra sân bay và làm thủ tục trở về Việt Nam an toàn.

(Ảnh: TTXVN/Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia)

Trước đó, theo TTXVN, nhóm ngư dân cho biết họ đến Malaysia vào tháng 2 để làm việc cho một chủ tàu cá.

Trong thời gian làm việc, hộ chiếu của họ bị thu giữ, đồng thời họ thường xuyên không được cung cấp đầy đủ thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm sinh hoạt cơ bản khác; thậm chí có thông tin cho biết họ đã bị bỏ đói trong nhiều ngày.

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, các ngư dân liên lạc với gia đình và gia đình họ sau đó tìm đến các cơ quan chức năng Việt Nam nhờ hỗ trợ.

Nhân đây, Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo người lao động Việt Nam cần hết sức cẩn trọng khi ra nước ngoài làm việc. Trước khi quyết định, cần kiểm chứng rõ đơn vị tuyển dụng, địa điểm làm việc, hợp đồng, tiền lương, điều kiện cư trú, không tin theo những lời hứa miệng hoặc dịch vụ môi giới thiếu minh bạch hay những lời mời chào “việc nhẹ lương cao”.

Người lao động khi ở nước ngoài cần lưu giữ bản sao giấy tờ, duy trì liên lạc với gia đình và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng hoặc Đại sứ quán Việt Nam qua đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 nếu gặp nguy hiểm, bị giữ hộ chiếu hoặc cưỡng ép lao động.