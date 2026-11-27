Tràn bỉm là tình huống không ít mẹ gặp phải trong quá trình chăm con, đặc biệt khi bé bắt đầu vận động nhiều hơn.

‏Để hạn chế tình trạng này, bên cạnh khả năng thấm hút, thiết kế chống tràn và độ vừa vặn của bỉm cũng là những yếu tố cần được quan tâm.‏

‏Tràn bỉm - Nỗi lo của nhiều mẹ trong hành trình chăm con‏

‏Sau một giấc ngủ dài của bé, mẹ có thể phải thay lại ga giường vì bỉm bị tràn. Hay khi bé bắt đầu biết lẫy, bò, đứng và chạy nhảy, tình trạng rò rỉ ở vùng lưng hoặc đùi đôi khi khiến mẹ phải thay quần áo cho con nhiều lần trong ngày. Những bất tiện tưởng chừng nhỏ này, nếu lặp lại thường xuyên, có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái của bé và khiến mẹ thêm phần lo lắng.‏

‏Tràn bỉm không đơn thuần xuất phát từ việc bỉm đã đầy mà còn liên quan đến nhiều yếu tố trong quá trình sử dụng. Khi bé vận động liên tục, bỉm có thể bị xô lệch, tạo khoảng hở ở vùng lưng hoặc đùi khiến chất lỏng dễ rò rỉ. Bên cạnh đó, nếu lõi bỉm thấm hút chưa đủ nhanh hoặc không phân bổ chất lỏng đồng đều, tình trạng dồn ứ và tràn ngược cũng có thể xảy ra. Việc lựa chọn không đúng size hoặc sử dụng bỉm quá lâu cũng làm tăng nguy cơ tràn bỉm.

‏‏Do đó, để hạn chế tràn bỉm, khả năng chứa chất lỏng thôi là chưa đủ. Sản phẩm còn cần có cấu trúc thấm hút hiệu quả, thiết kế chống rò rỉ và độ ôm vừa vặn để thích ứng với từng chuyển động của bé. Đây cũng là những yếu tố được D&C Doctor Care chú trọng trong quá trình nghiên cứu và phát triển bỉm thiên thần Cherubaby.‏

‏Giải pháp hạn chế tràn bỉm từ công nghệ Air Cushion và thiết kế của Cherubaby‏

‏Là đơn vị nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho gia đình, phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam, D&C Doctor Care định hướng phát triển Cherubaby dựa trên những nhu cầu thực tế trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ.‏

‏Thay vì chỉ tập trung vào một đặc tính riêng lẻ, thương hiệu chú trọng sự kết hợp giữa khả năng thấm hút, thiết kế chống tràn và độ vừa vặn, nhằm hạn chế những nguyên nhân thường dẫn đến rò rỉ khi bé sinh hoạt hằng ngày.‏

‏Công nghệ Air Cushion kết hợp lõi thấm hút hai lớp: Hạn chế chất lỏng dồn ứ‏

‏Đối với tình trạng chất lỏng tập trung tại một vị trí và dễ tràn ngược, Cherubaby ứng dụng công nghệ đệm thoáng khí Air Cushion kết hợp lõi thấm hút hai lớp hạt trữ nước.‏

‏Cấu trúc này được thiết kế nhằm hỗ trợ hấp thụ và phân bổ chất lỏng đồng đều trên bề mặt lõi, hạn chế tình trạng dồn ứ tại một điểm hoặc vón cục sau thời gian sử dụng. Nhờ đó, lõi bỉm có thể phát huy khả năng thấm hút và lưu giữ chất lỏng, đồng thời góp phần duy trì cảm giác khô thoáng cho bé.‏

‏Lõi bỉm Cherubaby có khả năng thấm hút lên đến 650ml và hỗ trợ duy trì trạng thái khô thoáng suốt nhiều giờ, tùy thuộc vào lượng bài tiết và điều kiện sử dụng của từng bé.‏

‏Bên cạnh đó, thiết kế lõi mỏng, nhẹ và có độ đàn hồi giúp bỉm giữ được sự gọn gàng, hạn chế cảm giác cộm khi bé vận động. Đây cũng là yếu tố được chú trọng nhằm cân bằng giữa khả năng thấm hút và sự thoải mái trong quá trình sử dụng.‏

‏Hệ thống chống tràn 3 chiều: Tăng khả năng hạn chế rò rỉ khi bé vận động‏

‏Cherubaby có hệ thống chống tràn 3 chiều được phát triển với thiết kế chống tràn kép ở hai bên, phía trước và phía sau nhằm tăng khả năng giữ chất lỏng bên trong bỉm. Cấu trúc này giúp hạn chế rò rỉ ở vùng đùi và các vị trí dễ xảy ra tràn bỉm khi bé nằm nghiêng, bò hoặc vận động liên tục.‏

‏Tuy nhiên, để hệ thống chống tràn phát huy hiệu quả, bỉm cũng cần duy trì độ ôm phù hợp với cơ thể bé. Vì vậy, Cherubaby kết hợp lưng thun 3D và chun đùi co giãn mềm mại, giúp bỉm ôm theo từng chuyển động mà không tạo cảm giác bó chặt. Thiết kế cạp lụa mềm mại bao trọn từ đáy bỉm đến hết đai thun bụng cũng góp phần tăng cảm giác êm ái tại những vùng thường xuyên tiếp xúc và co giãn khi bé vận động.‏

‏Bên cạnh các yếu tố liên quan đến thấm hút và chống tràn, Cherubaby còn sử dụng bề mặt vải không dệt an toàn lành tính, hướng tới cảm giác mềm mại khi tiếp xúc với làn da của bé.‏

‏Tràn bỉm khó có thể được loại bỏ hoàn toàn bởi còn phụ thuộc vào cơ địa, lượng bài tiết và cách sử dụng của từng bé. Tuy nhiên, với những cải tiến về công nghệ thấm hút, thiết kế chống tràn và độ vừa vặn, Cherubaby là lựa chọn tối ưu giúp bé thoải mái hơn trong sinh hoạt hằng ngày.‏

‏Theo đuổi triết lý ‏‏"Thảnh thơi cho mẹ - Êm thoáng cho bé"‏‏, Cherubaby mong muốn đồng hành cùng mẹ trong hành trình chăm con, góp phần giảm bớt những lo lắng thường ngày để mẹ an tâm tận hưởng từng khoảnh khắc lớn khôn của bé.‏