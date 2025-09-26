Giải bài toán đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Ngày 25/9/2025, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Hội thảo tổng kết dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam.

Hội thảo có sự tham dự của 100 đại biểu đến từ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, KOICA, Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc (KEA), các bộ ngành trung ương, Sở Công Thương, Sở Tài chính, trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp các địa phương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và tăng trưởng xanh.

Tại hội thảo, các chuyên gia của Việt Nam và Hàn Quốc, tập trung vào kết quả triển khai dự án trong hơn 3 năm qua. Đặc biệt, phiên thảo luận đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi, câu hỏi và đóng góp thực tiễn từ các đại biểu đến từ doanh nghiệp, địa phương, cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và đơn vị tư vấn.

Phát biểu tại khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Lâm Giang – Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua KOICA là minh chứng rõ rệt cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiệu quả giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang – Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) chia sẻ tại sự kiện

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy thị trường đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của kế hoạch hành động tăng trưởng xanh quốc gia, đồng thời nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức tài chính trong việc tiếp cận, thẩm định và triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng.

“Có thể khẳng định, thành công của dự án đã tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm tốt, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và mở rộng thị trường năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại Việt Nam trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Lâm Giang khẳng định.

Chia sẻ về những kết quả đạt được của dự án, ông Lee Byung Hwa, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam cho biết, thông qua dự án, Việt Nam và Hàn Quốc đã hợp tác chặt chẽ để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp, xây dựng nền tảng tài chính xanh và tạo dựng nền móng cho sự phát triển bền vững.

Dự án đã nghiên cứu xây dựng và sửa đổi định mức tiêu hao năng lượng và hướng dẫn kỹ thuật về hiệu quả năng lượng cho các ngành công nghiệp trọng điểm như thép, xi măng, giấy, dệt may; đồng thời triển khai các chương trình tăng cường năng lực với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, qua đó chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quý báu của Hàn Quốc về hiệu quả năng lượng và tăng trưởng xanh cho nhiều bên liên quan.

Ông Lê Việt Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Bộ Tài chính chia sẻ về kết quả thực hiện của dự án

Dự án cũng đã hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu khả thi về đầu tư tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp, tạo nền tảng để kết quả của dự án không chỉ dừng lại ở nghiên cứu mà còn có thể chuyển hóa thành những khoản đầu tư thực tế. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, dự án đã xây dựng các báo cáo đầu vào kế hoạch tăng trưởng xanh cho 10 địa phương, đưa ra các khuyến nghị, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để các địa phương tích hợp, hoàn thiện, ban hành kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của địa phương mình.

Ngoài ra, thông qua các nghiên cứu về đầu tư công cho khí hậu và hướng dẫn đầu tư xanh, dự án đã góp phần tạo dựng khung khổ thể chế, làm cơ sở khuyến khích các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam tham gia các dự án tăng trưởng xanh trong tương lai. Cùng với các hội thảo, khóa tập huấn và hoạt động truyền thông, Dự án đã góp phần lan tỏa kiến thức, khuyến khích sự thay đổi trong tư duy và hành động hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

“Những kết quả này chắc chắn không thể có được từ nỗ lực của riêng một tổ chức, mà là thành quả của sự quan tâm mạnh mẽ từ Chính phủ Việt Nam, sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, cùng sự cống hiến tận tâm của các cơ quan và chuyên gia hợp tác từ cả Việt Nam và Hàn Quốc,” ông Lee Byung Hwa nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Tại hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe 7 bài trình bày đến từ các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc, tập trung vào kết quả triển khai dự án trong hơn ba năm qua. Nội dung các bài trình bày bao gồm: Tổng quan dự án và các kết quả đạt được; Tăng cường thực thi các quy định về hiệu quả năng lượng trong ngành Thép, ngành Giấy và ngành Dệt may; Phân loại các khoản đầu tư ứng phó biến đổi khí hậu tại tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Bên cạnh đó, hội thảo cũng ghi nhận các bài chia sẻ về nâng cao năng lực về hiệu quả năng lượng và tăng trưởng xanh cũng như kinh nghiệm triển khai dự án tiết kiệm năng lượng – từ nghiên cứu khả thi đến đầu tư thực tế.

Đặc biệt, phiên thảo luận đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi, câu hỏi và đóng góp thực tiễn từ các đại biểu đến từ doanh nghiệp, địa phương, cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và đơn vị tư vấn.

Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam” được triển khai trong giai đoạn 2021–2025 trên phạm vi toàn quốc, nhằm đóng góp vào mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam; đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và xã hội; giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biển đổi khí hậu.