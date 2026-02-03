"Giấc mơ Lọ Lem" và phép màu có thật cho 1000 trẻ em gái Việt

Trong hành trình phát triển của đất nước, không phải mọi giấc mơ đều bắt đầu từ cùng một vạch xuất phát. Với hàng ngàn trẻ em gái yếu thế trên khắp Việt Nam, con đường đến trường, đến sự tự tin, đến quyền được mơ ước vẫn còn nhiều rào cản vô hình từ định kiến giới, nghèo đói, tảo hôn hay thiếu hụt kỹ năng sống.

Khi giấc mơ của những nàng Lọ Lem trở thành hiện thực

“Giấc mơ Lọ Lem” là dự án CSR do PNJ khởi xướng, tham gia ứng cử hạng mục “Dự án CSR Truyền cảm hứng” tại WeChoice Awards 2025. Dự án hướng đến nhóm trẻ em gái yếu thế, đặc biệt là các em có nguy cơ bỏ học, thiếu điều kiện tiếp cận giáo dục kỹ năng và sự hỗ trợ tinh thần trong giai đoạn trưởng thành.

Thay vì chỉ tập trung trao tặng vật chất, dự án lựa chọn một hướng đi khác biệt: xây dựng mô hình giáo dục kỹ năng kết hợp trải nghiệm cộng đồng, nơi các em không chỉ được học, mà còn được tin tưởng, được bước lên sân khấu và được nhìn thấy phiên bản tự tin hơn của chính mình.

Tầm nhìn dài hạn của “Giấc mơ Lọ Lem” là góp phần xây dựng một thế hệ trẻ em gái tự tin, có tiếng nói, có khả năng tự bảo vệ bản thân và dám mơ ước lớn. Dự án đồng thời đóng góp trực tiếp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững mà Việt Nam cam kết, đặc biệt là SDG 4 về giáo dục chất lượng và SDG 5 về bình đẳng giới.

Trọng tâm của dự án là Ngày hội “Giấc mơ Lọ Lem”, được thiết kế như một không gian trải nghiệm toàn diện dành cho trẻ em gái.

Tại đây, các em được khoác lên mình những bộ trang phục công chúa, tham gia các hoạt động sáng tạo, vận động thể chất, kết nối bạn bè và khám phá bản thân. Song song với đó là các lớp học kỹ năng mềm giúp các em hiểu về giá trị cá nhân, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ra quyết định và bảo vệ chính kiến.

Điểm nhấn đặc biệt của ngày hội là sân khấu tỏa sáng, nơi các em dũng cảm bước ra khỏi sự tự ti để thể hiện mình trước đám đông, với sự dẫn dắt và đồng hành của Đại sứ dự án, Hoa hậu H’Hen Niê. Hình ảnh một nàng “Lọ Lem đời thực” từng vượt qua nghịch cảnh để khẳng định bản thân đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, gần gũi và chân thật với các em nhỏ.

Những giấc mơ đang nở hoa phía sau các con số

Chỉ sau 10 tháng kể từ ngày khởi động, “Giấc mơ Lọ Lem” đã ghi nhận những kết quả ấn tượng, cho thấy tính khả thi và sức lan tỏa của mô hình.

Tính đến tháng 11 năm 2025, dự án đã tiếp cận và trao quyền trực tiếp cho 1.000 trẻ em gái tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sáu sự kiện quy mô lớn được tổ chức tại sáu địa phương, cùng năm sự kiện quy mô địa phương do các chi nhánh PNJ chủ động triển khai.

Dự án cũng mang đến nhiều đổi mới trong cách làm CSR. Các ngày hội được tổ chức tại không gian công cộng, đưa CSR ra khỏi hội trường khép kín để trở thành một sự kiện văn hóa xã hội, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng. PNJ cũng áp dụng chiến lược bản địa hóa, trao quyền cho các chi nhánh chủ động điều chỉnh chương trình theo nhu cầu và văn hóa từng địa phương.

Bên cạnh PNJ, nhiều thương hiệu Việt như Biti’s, Rabity, Tòhe, Cocoon cùng tham gia đóng góp bằng chính thế mạnh của mình, biến mỗi sản phẩm, mỗi hoạt động trải nghiệm trở thành một phần của hành trình hóa thân và khám phá bản thân của các em nhỏ.

Không chỉ dừng lại ở nhóm thụ hưởng trực tiếp, dự án còn thu hút hơn 21.000 lượt tham dự từ cộng đồng, hơn 38 đối tác doanh nghiệp và tổ chức xã hội đồng hành. Trên phương diện truyền thông, “Giấc mơ Lọ Lem” đạt gần 21 triệu lượt tiếp cận, hơn 180 tin bài báo chí và hàng nghìn bình luận tích cực trên mạng xã hội.

Đặc biệt, sự tham gia của khách hàng thông qua các hoạt động như ngày Vía Thần Tài 2025 và bộ sưu tập Kind Heart đã góp phần biến CSR thành một hành trình chung, nơi mỗi cá nhân đều có thể góp sức viết tiếp những điều tốt đẹp cho trẻ em gái Việt Nam.

Viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng những giấc mơ được gieo đúng lúc

WeChoice Awards 2025 trở lại với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, tôn vinh những hành trình bền bỉ, xuất phát từ trách nhiệm thực tâm và mong muốn tạo ra thay đổi lâu dài cho xã hội. Trong dòng chảy đó, “Giấc mơ Lọ Lem” là một dự án tiêu biểu của hạng mục “Dự án CSR Truyền cảm hứng”, nơi những giá trị nhân văn được đặt lên trên mục tiêu quảng bá thương hiệu.

Bằng cách lựa chọn đồng hành cùng trẻ em gái ở những thời điểm then chốt của tuổi trưởng thành, dự án không chỉ trao đi niềm vui trong một ngày hội, mà còn gieo vào lòng các em niềm tin rằng các em xứng đáng được mơ ước, được lựa chọn và được viết nên câu chuyện của chính mình.

“Giấc mơ Lọ Lem” không tạo ra phép màu tức thì, nhưng đang bền bỉ viết tiếp những trang nhỏ, để từ đó hình thành một câu chuyện lớn hơn về một Việt Nam nơi mọi đứa trẻ đều có cơ hội tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Trong hành trình 38 năm xây dựng thương hiệu, PNJ không chỉ tạo nên những giá trị thẩm mỹ, mà còn tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống thông qua những hoạt động xã hội ý nghĩa. Từ đó, từng bước khẳng định vị thế nhà bán lẻ trang sức và phong cách sống hàng đầu Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới và sáng tạo trong từng chặng đường phát triển. Bên cạnh việc kinh doanh, PNJ còn tiên phong góp phần nâng cao nội lực xã hội, lan tỏa tinh thần tích cực và tiếp thêm niềm tin cho mỗi cá nhân trên hành trình hướng tới tương lai với triết lý phát triển bền vững “Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích của doanh nghiệp”. Chính sự kiên định theo đuổi sứ mệnh ấy, đã góp phần giúp giá trị thương hiệu của PNJ đạt 523 triệu USD vào năm 2025, đưa thương hiệu vào Top 10 Thương hiệu Việt Nam mạnh nhất – minh chứng rõ nét cho mối liên hệ bền chặt giữa doanh nghiệp và cộng đồng.