Tại triển lãm Japan Mobility Show, giữa rừng siêu xe bóng bẩy, sự chú ý của công chúng đổ dồn vào một gã khổng lồ sừng sững: Tsubame Archax. Được chế tạo bởi Tsubame, một công ty có trụ sở tại Yokohama, cỗ máy này là hiện thân của giấc mơ mecha (người máy) Nhật Bản với mức giá niêm yết lên tới 3 triệu đô la.

Archax có bốn chân, nhưng nó không đi bộ trên chúng như vậy. Ở dưới cùng của mỗi chân là một chiếc lốp công nghiệp Yokohama loại bạn thường gắn trên xe nâng, mỗi chiếc được dẫn động bởi một động cơ điện.

Archax không phải là một mô hình tĩnh. Đây là thành quả sau 4 năm nghiên cứu và phát triển ròng rã, nặng tới 3,5 tấn và sở hữu khả năng biến hình độc đáo. Giống như các Transformers trong điện ảnh, Archax có thể chuyển đổi linh hoạt giữa "Chế độ Robot" (đứng thẳng cao 15 feet) và "Chế độ Xe" (hạ thấp trọng tâm với 4 chân dang rộng).

Tuy nhiên, thay vì bước đi, nó di chuyển bằng 4 lốp xe công nghiệp gắn dưới chân, đạt tốc độ tối đa khoảng 9,6 km/h.

Toàn bộ dự án là đứa con tinh thần của CEO Ryo Yoshida, người đã đăng những bức ảnh đầu tiên về thiết kế Archax trên Twitter. Ishii đã nhắn tin cho ông ấy trên đó và được thuê để giúp hiện thực hóa dự án.

Cảm hứng từ series Gundam huyền thoại hiện hữu trong từng chi tiết. Từ cơ chế cửa buồng lái mở ra đầy kịch tính, hệ thống điều khiển bằng joystick và bàn đạp, cho đến tầm nhìn toàn cảnh được ghép từ 26 camera góc rộng bao quanh thân máy.

Điều này không có gì lạ khi Giám đốc kỹ thuật của dự án, ông Akinori Ishii, cũng chính là người đứng sau tượng đài Gundam RX-78F00 kích thước thật tại Yokohama.

Hiện tại, với số lượng giới hạn chỉ 5 chiếc, Archax được định vị là món đồ chơi xa xỉ dành riêng cho giới siêu giàu đam mê công nghệ. Tuy nhiên, tham vọng của CEO Ryo Yoshida và đội ngũ Tsubame còn xa hơn thế.

Kế hoạch tiếp theo của họ là tạo ra một giải đấu robot thực tế ảo (AR). Hãy tưởng tượng những con Archax thật di chuyển trên chiến trường thật, nhưng bắn vào nhau những loạt tên lửa ảo rực rỡ như trong game. Đó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa thể thao điện tử và cơ khí hạng nặng.

Nhưng đích đến cuối cùng của Archax nằm ngoài bầu khí quyển: Mặt trăng. Ông Ishii, cựu kỹ sư của Hitachi, tin rằng robot hình nhân đa năng sẽ là giải pháp tối ưu cho việc xây dựng căn cứ trên mặt trăng, thay thế cho hàng loạt máy móc chuyên dụng cồng kềnh. "Trên Trái đất, chúng ta có máy xúc, máy ủi riêng biệt. Nhưng trên mặt trăng, một cỗ máy giống người có thể làm tất cả mọi việc", ông chia sẻ.

Dù hiện tại Archax mới chỉ nâng được vật nặng 20kg và chủ yếu để... vẫy tay chào khán giả, nhưng nó là bước đệm quan trọng cho kỷ nguyên robot hóa. Và với những ai đang mơ về một phiên bản giá rẻ "bình dân" hơn? Câu trả lời của ông Ishii chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý. Có lẽ, giấc mơ lái Gundam vẫn sẽ là đặc quyền của những chiếc ví dày nhất hành tinh trong một thời gian dài nữa.







