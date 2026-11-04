Giá xe VinFast VF 3 cập nhật mới nhất tháng 11/2026, đầy đủ các phiên bản.

VinFast VF 3 là sản phẩm khai mở phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) của VinFast. Lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm "VinFast - vì tương lai xanh" , dòng mini car này lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người tiêu dùng.

Với kích thước nhỏ gọn, giá bán dễ tiếp cận cùng điểm cộng gầm cao đang là xu thế. VinFast VF 3 được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe ăn khách, tương tự thành công như "đàn anh" VinFast Fadil trước đây.

VinFast VF 3 có 9 tùy chọn màu sắc khác nhau, gồm 4 màu cơ bản: Trắng, Đỏ, Xanh Dương Đậm, Xám và 5 màu nâng cao: Vàng, Hồng Tím, Xanh Lá Nhạt, Xanh Dương Nhạt và Hồng Phấn.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm. Cùng chiều dài cơ sở ở mức 2.075 mm, khoảng sáng gầm 191 mm và trọng lượng không tải là 857 kg. Với kích thước này, VF 3 hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị, đặc biệt tại những khu vực có mật độ phương tiện đông và không gian đỗ xe hạn chế.

Đầu xe nổi bật với thiết kế cánh chim. Hệ thống đèn chiếu sáng chính và xi-nhan được bố trí gom gọn gàng vào chung một cụm, xe không có đèn gầm hay cảm biến trước. Đèn pha dạng halogen nhưng có Projector.

Về vận hành, mẫu xe được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 43 mã lực, mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Bộ pin dung lượng 18,64 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố của nhà sản xuất.

Khi sử dụng sạc nhanh, thời gian nạp pin từ 10% lên 70% khoảng 36 phút. Tốc độ tối đa của xe đạt 100 km/h.

Với phạm vi hoạt động này, VF 3 phù hợp hơn với nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố hoặc những hành trình ngắn. Người dùng có thể sạc xe tại nhà hoặc sử dụng hệ thống trạm sạc công cộng của VinFast.

Nội thất, xe được trang bị màn hình giải trí kích thước 10 inch. Xe sử dụng động cơ điện công suất 30kW kết hợp pin LFP 18,64kWh, với công suất di chuyển tối đa đạt khoảng 215 km mỗi lần sạc đầy theo công bố của VinFast. Mẫu xe cũng được hỗ trợ sạc nhanh, đạt 10 - 70% trong 36 phút.

Nhờ lợi thế ưu điểm là giá bán dễ tiếp cận, kích thước nhỏ gọn phù hợp với môi trường đô thị cùng nhiều chính sách ưu đãi, nhiều khả năng VinFast VF 3 trở thành mẫu xe "hút" khách nhất Việt Nam. Mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút khi dẫn đầu doanh số tại Việt Nam trong tháng 9/2026 đạt 6.474 xe được bàn giao (lũy kế từ đầu năm đạt 42.272 xe).

Trong tháng 11/2026, mẫu xe này có hai phiên bản Eco và Plus, với mức giá niêm yết lần lượt 285 triệu đồng và 296 triệu đồng. Sau ưu đãi 3%, giá xe còn hơn 276 triệu đồng. Người dùng có thể vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng theo chương trình "Mua xe 0 đồng". Xe được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. VF3 phù hợp với những người di chuyển ở quãng đường vừa phải hàng ngày và đường đô thị nhờ kích thước nhỏ, giá rẻ.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) VinFast VF 3 Eco 285 VinFast VF 3 Plus 296

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.