Giá xe máy điện Honda cập nhật mới nhất 2026

Khánh Giao
Bài viết dưới đây sẽ cập nhật bảng giá xe máy điện Honda mới nhất 2026 đầy đủ các dòng, giá xe máy điện Honda theo niêm yết của nhà sản xuất.

Trong hành trình 30 năm tại Việt Nam, Honda không ngừng đa dạng về dòng xe, nâng cao chất lượng, hướng đến mục tiêu đáp ứng đa dạng nhu cầu về phương tiện 2 bánh của người Việt.

Từ năm 2026, nằm trong chiến lược di chuyển xanh công bố đầu năm, hãng xe Honda sẽ đẩy mạnh phát triển xe điện hai bánh, đặt kỳ vọng trở thành "thương hiệu xe máy điện số một Việt Nam".

Giá xe máy điện Honda được cập nhật theo từng dòng xe.

Bảng giá xe máy điện Honda đã được Honda Việt Nam công bố theo từng dòng xe. Dưới đây sẽ là bảng giá xe máy điện Honda cập nhật mới nhất

Giá xe máy điện Honda CUV e

CUV e: là mẫu xe điện tương đương 110cc trang bị hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời cùng với thiết kế cao cấp và công nghệ vô cùng hiện đại.

Từ ngày 14/7/2025, CUV e: được phân phối dưới hình thức cho thuê kèm theo 2 pin và 2 sạc với số lượng giới hạn, tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Mẫu xe đã nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng nhờ thiết kế cao cấp và chất lượng vượt trội.

Giá xe máy điện Honda CUV e kèm pin là 63.818.182 vnđ.

Bên cạnh chính sách cho thuê hiện tại, Honda Việt Nam sẽ bổ sung chính sách bán hàng mới, dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2026, với hai gói lựa chọn hấp dẫn dành cho khách hàng:

  • Gói 1: Bán xe CUV e: kèm 2 pin và 2 sạc
  • Gói 2: Bán xe CUV e: không kèm pin (đã bao gồm 2 sạc) và phí dịch vụ thuê 2 pin

Giá bán xe kèm pin

Giá bán xe không kèm pin

Phí dịch vụ cho thuê 2 pin

Giá bán lẻ 1 pin

63.818.182 VNĐ (VAT 8%)

44.181.818 VNĐ (VAT 8%)

245.455 VNĐ/tháng (VAT 8%)

9.818.182 VNĐ (VAT 8%)

Giá tham khảo. (Nguồn: Honda)

Giá xe máy điện ICON e mới nhất

Mẫu xe gắn máy điện ICON e: lần đầu tiên được Honda giới thiệu tại thị trường Việt Nam, với thiết kế cao cấp và nhỏ gọn, nhiều tiện ích cùng công nghệ hiện đại, là người bạn đồng hành cho các bạn trẻ trong thời đại mới.

Giá xe máy điện ICON e: mới nhất 1 pin kèm theo xe là từ 20.520.000 vnđ.

Honda ICON e: được định vị là xe máy điện đô thị cỡ nhỏ, sử dụng động cơ điện công suất khoảng 1,5 kW, cho tốc độ tối đa gần 50 km/giờ và quãng đường di chuyển khoảng 70 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố của nhà sản xuất.

Giá bán lẻ đề xuất (bao gồm 1 thân xe & 1 bộ sạc, chưa bao gồm pin) (VAT 8%) là từ 20.520.000 VNĐ.

Giá bán 1 pin kèm theo xe

Giá bán 1 pin dưới dạng phụ tùng (pin lẻ)

Phí dịch vụ cho thuê 1 pin

8.836.363 VNĐ (VAT 8%)

12.219.120 VNĐ (VAT 8%)

245.455 VNĐ (VAT 8%)

Giá tham khảo (Nguồn: Honda)

Lưu ý: Trên đây là cập nhật bảng giá xe máy điện Honda mới nhất 2026. Giá xe có thể thay đổi theo chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại tại các đại lý khác nhau. Khách hàng có thể tham khảo trực tiếp tại cửa hàng của Honda gần và cập nhật liên tục bài viết này để có được thông tin mới nhất.

