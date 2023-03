Giá xe máy diễn biến trái chiều: Honda Vision, SH Mode, Air Blade... đồng loạt leo cao, riêng mẫu xe này lại thủng đáy gần 20 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, tại một số đại lý ủy nhiệm của Honda (HEAD) trên địa bàn Hà Nội, mẫu xe tay ga quốc dân - Honda Vision đang rơi vào tình trạng khan hàng, đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn. Thời điểm này, giá bán phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp ghi nhận mức tăng trở lại, trong khi bản đặc biệt và thể thao tiếp đà giảm.



Cụ thể, Honda Vision bản tiêu chuẩn được đại lý chào bán với giá 32 triệu đồng, bản cao cấp giá là 33,6 triệu đồng, bản đặc biệt và thể thao có giá lần lượt là 35 triệu đồng và 39 triệu đồng. Như vậy, giá bán của bản tiêu chuẩn và cao cấp đã tăng thêm khoảng 500.000 đồng so với tháng 2/2023. Chiều ngược lại, bản thể thao và đặc biệt tiếp tục giảm 1-1,5 triệu đồng so với tháng trước.

Chia sẻ với phóng viên, một số đại lý cho biết, Honda Vision bản tiêu chuẩn đang được rơi vào tình trạng khan hàng do nhu cầu tăng cao, thêm đó là lượng xe được nhà máy phân phối về đại lý cũng ít hơn trước. Bên cạnh đó, giá Honda Vision thời điểm này chỉ mang tính chất tham khảo, tùy từng thời điểm đại lý sẽ có chính sách khách nhau cho khách hàng mua xe.

Ảnh minh họa.

Cùng với Honda Vision, giá bán thực tế của SH Mode cũng tăng cao đáng kể. SH Mode bản thể thao hiện có giá 75,79 triệu đồng, cao hơn 1,6 triệu đồng so với nửa tháng trước và chênh lệch đến 11,3 triệu đồng so với niêm yết chính hãng. Các phiên bản còn lại của SH Mode bao gồm tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp cũng đang có giá bán thực tế chênh lệch 1,4-3 triệu đồng so với mức giá do hãng xe đề xuất.



Honda Air Blade đang có giá bán 44,39-45,29 triệu đồng tùy phiên bản. Honda Vario chính hãng các phiên bản có giá bán dao động 49,19-55,79 triệu đồng tại đại lý.

Đáng chú ý, Winner X tiếp tục là mẫu xe giảm giá sâu nhất của Honda tại thị trường Việt Nam. Tại một số đại lý, Winner X hiện giảm dưới đề xuất tới hơn 18 triệu đồng, ngoài ra nhiều đai lý còn tặng những phần quà có giá trị cho khách mua xe thời điểm này.

Honda Winner X bản tiêu chuẩn đang có giá dao động từ 28-32 triệu đồng tùy màu sắc, thấp hơn 17,8-18,16 triệu đồng so với niêm yết hãng. Bản đặc biệt và thể thao cùng dao động trong khoảng từ 32-35 triệu đồng, thấp hơn giá hãng đến 18 triệu đồng. Các đại lý cho biết, việc giảm giá sâu cho mẫu xe này nhằm mục đích thúc đẩy doanh số cũng như gia tăng thị phần cho Winner ở phân khúc xe côn tay thể thao tại Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, tại một số đại lý Yamaha chính hãng (Town Yamaha) và đại lý tư nhân tại Hà Nội, giá bán của dòng xe Yamaha Janus tương đối ổn định so với giai đoạn giữa tháng 2. Janus bản đặc biệt và giới hạn có giá bán lần lượt là 32,28 triệu đồng và 32,76 triệu đồng. Riêng bản tiêu chuẩn tăng nhẹ 300.000 đồng lên 28,48 triệu đồng.



Giá xe Yamaha Grande các phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt lại có xu hướng giảm 300.000-800.000 đồng so với giai đoạn giữa tháng 2. Riêng bản giới hạn đang chào mời mức giá 53,1 triệu đồng, cao hơn 1,2 triệu đồng so với niêm yết chính hãng.

Không đứng ngoài cuộc, Burgman 125, Raider và Satria - 3 mẫu xe của Suzuki mới đây đã được nhận ưu đã giảm giá từ 1,5-3 triệu đồng. Sau khi áp dụng giảm giá, khách hàng cần chi 46,5 triệu đồng để sở hữu Burgman 125, 2 mẫu xe còn lại có giá lần lượt 49,49 triệu và 51.99 triệu đồng.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2023 lượng xe máy sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam ước đạt 252.400 xe tăng 5,25% so với lượng xe máy mới sản xuất trong tháng 1/2023. So với cùng kỳ năm 2022, lượng xe máy sản xuất mới trong tháng 2 vừa qua tăng 11,9%. Việc các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng sau quãng thời gian nghỉ Tết được đánh giá là tín hiệu tích cực cho thị trường xe máy trong nước.