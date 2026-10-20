Giá xe Ford Everest cập nhật tháng 10/2026

Bảng giá xe Ford Everest mới nhất tháng 10/2026 cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ các phiên bản.

Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ được phát triển từ khung gầm của dòng bán tải Ford Ranger. Xe đã bước sang vòng đời thứ 4 và ra mắt toàn cầu vào ngày 1/3/2022.

Thế hệ hoàn toàn mới của Ford Everest đã chính thức trình làng tại Việt Nam vào tháng 7/2022. Ngày 23/3/2023, xe được bổ sung thêm phiên bản Wildtrak.

Tháng 05/2026, Ford Everest 2026 bản nâng cấp ra mắt khách hàng Việt với sự xuất hiện của phiên bản Everest Platinum+ cùng khối động cơ xăng 2.3L EcoBoost.

Ford Everest tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với 7 màu sơn ngoại thất: nâu Equinox, bạc, xanh dương, xám Meteor, trắng tuyết, đen, đỏ cam.

Ford Everest thế hệ mới sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, cơ bắp hơn nhờ gia tăng kích thước trục cơ sở và chiều rộng tăng thêm 50 mm.

Đầu xe nam tính với nhiều hình khối ngang, dọc. Lưới tản nhiệt kích thước lớn, cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C cách điệu, giúp tổng thể mặt tiền của Ford Everest 2026 bắt mắt hơn.

Thân xe có nhiều đường gân dập nổi cơ bắp. Chiều rộng cơ sở lớn tạo tiền đề mở rộng các vòm bánh xe, mang đến cái nhìn lực lưỡng hơn cho mẫu SUV 7 chỗ của Ford. Đuôi xe Ford Everest cũng được làm mới với cặp đèn hậu LED thay đổi họa tiết, trẻ trung và hiện đại hơn.

Nội thất Ford Everest 2026 được bày trí sang trọng và hiện đại với nhiều vật liệu cao cấp. Thiết kế khu vực mặt táp-lô kéo dài sang 2 bên, mang đến cái nhìn rộng rãi hơn cho khoang cabin.

Chính giữa táp-lô là màn hình trung tâm 10,1 hoặc 12 inch, tùy cấu hình, thiết kế đặt dọc, đi kèm hệ thống giải trí SYNC 4A mới nhất. Hệ thống này có tính năng chia màn hình thông minh, giúp cùng lúc có thể hiển thị nhiều nội dung với hình ảnh thu về từ camera 360 độ.

Phía sau vô-lăng là màn hình trung tâm điện tử 8 inch hoặc 12 inch tùy phiên bản, thay cho cụm đồng hồ cơ truyền thống. Cụm điều khiển trung tâm có thêm sạc điện thoại không dây, cần gạt số bọc da và phanh tay điện tử.

Ford Everest 2026 được trang bị 2 tùy chọn động cơ, gồm:

• Động cơ dầu 2.0L tăng áp đơn, lắp đặt ở ba bản dưới, sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 6 cấp và dẫn động một cầu.

• Động cơ dầu 2.0L tăng áp kép, lắp đặt ở bản cao cấp nhất Titanium+, sản sinh công suất 209,8 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động bốn bánh và tính năng kiểm soát địa hình. Tất cả phiên bản đều được trang bị trợ lực lái điện.

Ford Everest Wildtrak 2026 cũng dùng động cơ dầu 2.0L tăng áp kép kết nối hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh nhưng cho công suất lên tới 210 mã lực.

Everest 2026 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến và nâng cao như: Cảnh báo điểm mù; Cảnh báo phương tiện cắt ngang; Kiểm soát hướng lực kéo; Cruise Control thích ứng ga, phanh, dừng hoàn toàn; Hỗ trợ giữ làn; Cảnh báo tiền va chạm; Hỗ trợ đánh lái tránh va chạm; Hỗ trợ phanh lùi; Hỗ trợ đỗ xe tự động; Hỗ trợ phanh sau va chạm; 7 túi khí.

Ngoài ra, Ford Everest 2026 được trang bị ứng dụng FordPass đã được áp dụng trên các mẫu xe Ford khác giúp chủ xe lên lịch bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng xe, đề nổ từ xa, mở/khóa cửa từ xa thông qua thiết bị di động,…

Bảng giá xe Ford Everest tháng 10/2026

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VNĐ) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Everest Active 2.0L AT 4x2 1,129 1,280 1,258 1,244 Everest Sport 2.0L AT 4x2 1,209 1,370 1,346 1,332 Everest Platinum 2.0L AT 4x2 1,335 1,511 1,484 1,471 Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1,440 1,629 1,600 1,586 Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 1,629 1,840 1,808 1,794

Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.