HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giá xăng giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít

Dương Hưng
|

Từ 15h chiều nay (12/11), giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, xuống dưới 20.000 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ xăng E5 RON92 ở mức 1.499 đồng/lít so với kỳ trước, xuống còn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn tối đa 19.845 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0,05S giảm 1.874 đồng/lít, còn mức 26.822 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 2.263 đồng/kg, còn mức 19.742 đồng/kg.

Kỳ này, cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 600 đồng/lít đối với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut; dầu diesel không trích lập.

- Ảnh 1.

Giá xăng dầu đều giảm mạnh từ 15h chiều 12/11.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ này chịu tác động của nhiều yếu tố, gồm việc Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10 và thông tin về đàm phán liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động, nhưng xu hướng giảm chiếm chủ yếu.

Bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 5/11 và hôm nay, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 ở mức 103,9 USD/thùng, giảm 7,6%; xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III ở mức 106 USD/thùng, giảm 6,8%.

Giá dầu diesel 0,05S bình quân còn 152,2 USD/thùng, giảm 6,9%. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm mạnh nhất, xuống 620,5 USD/tấn, thấp hơn 15,3% so với kỳ trước.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Giá xăng giảm, hàng hóa vẫn neo cao: Lợi ích rơi vào túi ai?
Tags

xăng E5 RON92

Xăng RON95

dầu diesel

dầu mazut

Bộ Công Thương

giá xăng

báo Tiền Phong

Tin nóng trong ngày

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

02:43
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại