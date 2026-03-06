Giá xăng dầu tăng mạnh do xung đột Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố chắc nịch 'có tăng cũng chả sao'

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 5/3, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định bản thân không lo ngại về việc giá xăng dầu tại Mỹ tăng cao do hệ quả của cuộc xung đột với Iran.

"Tôi không hề lo lắng về điều đó, nếu có tăng thì cũng không sao", Tổng thống Mỹ cho hay.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng chiến dịch quân sự là ưu tiên hàng đầu của chính phủ ở thời điểm hiện tại. Ông Trump dự báo giá xăng dầu sẽ giảm rất nhanh sau khi các biến động kết thúc. Ông nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của chiến dịch quân sự lớn hơn nhiều so với việc giá xăng tăng nhẹ trong ngắn hạn. Những tuyên bố mới nhất này cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Tổng thống Mỹ đối với vấn đề năng lượng.

Trước đó chỉ một tháng, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang và tại một cuộc mít tinh ở Texas, ông Trump từng ca ngợi việc giá xăng dầu giảm sâu.

Tuy nhiên, bối cảnh đã thay đổi sau khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra. Các nhà phân tích chính trị nhận định rằng, xu hướng tăng giá xăng dầu có thể tạo ra những rào cản cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Đây là thời điểm quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. Nhiều cử tri hiện nay đang bày tỏ sự không hài lòng về chi phí sinh hoạt đắt đỏ và các chính sách điều hành kinh tế của chính quyền đương nhiệm.

Tổng thống Mỹ đang cố làm giảm mức độ nghiêm trọng của việc xăng dầu tăng giá.

Mặc dù Tổng thống Trump công khai giảm nhẹ tầm quan trọng của việc tăng giá xăng dầu, các quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền vẫn đang ráo riết hành động. Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đã chủ động liên hệ với các giám đốc điều hành của những công ty dầu khí lớn. Mục tiêu của các cuộc thảo luận này là đánh giá các phương án khả thi để đối phó với tình trạng giá năng lượng leo thang.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã xác nhận thông tin về các cuộc tiếp xúc này. Một quan chức khác thuộc Nhà Trắng cho biết các nhóm chuyên trách về năng lượng và an ninh quốc gia đang gấp rút tìm cách đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm giảm áp lực lên giá xăng dầu nội địa. Ông Wiles cũng đưa ra cảnh báo nội bộ rằng việc thiếu các hành động quyết liệt để giải quyết vấn đề giá cả có thể dẫn đến thảm họa cho đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử sắp tới.

Hiện tại, chính phủ Mỹ đang cân nhắc một số biện pháp can thiệp vào thị trường dầu mỏ tương lai để ngăn chặn đà tăng vọt của giá dầu. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải nhiều hoài nghi từ các chuyên gia chính trị và quân sự.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump tuyên bố không có ý định sử dụng Kho dự trữ dầu chiến lược để can thiệp thị trường. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng eo biển Hormuz sẽ không bị phong tỏa. Ông Trump cho rằng lực lượng hải quân của Iran không còn khả năng đe dọa tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng này.

Giá dầu toàn cầu đã tăng 16% sau hơn 1 tuần.

Số liệu thực tế cho thấy giá dầu toàn cầu đã tăng 16% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Sự gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này.

Theo báo cáo từ tổ chức AAA, giá xăng dầu trung bình tại Mỹ đã tăng thêm 27 cent so với tuần trước. Mức giá hiện tại đạt ngưỡng 3,25 đô la cho mỗi gallon xăng. Con số này cao hơn 15 cent so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn duy trì quan điểm rằng mức chi phí này không tăng quá nhiều so với thực tế.

Các cố vấn năng lượng đã đưa ra khuyến nghị rằng chính quyền cần kiên nhẫn vì cú sốc giá xăng dầu ban đầu không nghiêm trọng như các dự báo tiêu cực trước đó. Họ cảnh báo rằng những can thiệp vội vàng không mang lại hiệu quả nhanh chóng có thể khiến thị trường chấn động và gây phản tác dụng.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Marco Rubio thông báo về việc triển khai một gói biện pháp hỗ trợ năng lượng. Kế hoạch này bao gồm việc bảo hiểm rủi ro cho các tàu chở dầu và cam kết hộ tống hải quân qua eo biển Hormuz.

Dù vậy, nhiều giám đốc điều hành trong ngành năng lượng nhận định rằng Nhà Trắng có rất ít lựa chọn thực sự hiệu quả để hạ giá dầu mỏ ngay lập tức. Chuyên gia cho rằng, trọng tâm chính hiện nay chỉ có thể là đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển trên các tuyến hàng hải huyết mạch.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng thảo luận về phương án tạm hoãn thuế xăng dầu liên bang hoặc nới lỏng các quy định môi trường để cho phép pha trộn tỷ lệ ethanol cao hơn vào xăng.

Dù các giải pháp này đang được xem xét, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc xung đột và chiến lược chung của Tổng thống Trump trong thời gian tới.