Giá xăng, dầu tăng mạnh

Chiều nay (26/2) là thời điểm điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh.

Cụ thể, Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 754 đồng/lít; dầu hỏa tăng 854 đồng/lít. Cuối cùng, chỉ duy nhất dầu mazut 180CST 3.5S giảm 173 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 ngày 26/2 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.523 đồng/lít - Xăng RON95-III: không cao hơn 20.151 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 19.279 đồng/lít - Dầu hỏa: không cao hơn 19.469 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.689 đồng/kg

Như vậy, giá xăng trong nước đã bật tăng chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 5 lần tăng, 4 lần giảm.

Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.