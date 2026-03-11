Giá xăng dầu biến động, người dân TP.HCM cần nắm rõ tin cực vui này

Thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông công cộng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị cung ứng ví điện tử gồm VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay và ZaloPay triển khai chuỗi chương trình ưu đãi dành cho hành khách đi xe buýt trong năm 2026.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, chương trình “Thứ Sáu Không Tiền Mặt – Đi Buýt 0 Đồng” được áp dụng vào thứ Sáu hằng tuần, từ tháng 2 đến hết tháng 12/2026. Hành khách thanh toán vé xe buýt bằng các ví điện tử tham gia chương trình được miễn 100% giá vé, tối đa 04 lượt/người/ngày.

Bên cạnh đó, các đợt ưu đãi miễn 100% giá vé xe buýt cũng sẽ tiếp tục được áp dụng trong những dịp lễ, sự kiện lớn của đất nước và thành phố như kỳ nghỉ 30-4, 1-5, Quốc khánh 2-9, Tết Dương lịch cũng như các hoạt động chính trị – xã hội quan trọng khác trong năm 2026.

Thông qua các chương trình ưu đãi, xe buýt không chỉ là phương tiện đi lại mà đang từng bước trở thành lựa chọn di chuyển thông minh, thân thiện môi trường và tiện ích cho người dân đô thị; góp phần hình thành thói quen thanh toán số, nâng cao chất lượng phục vụ và thể hiện rõ nét sự chuyển mình hiện đại của hệ thống giao thông công cộng Thành phố.