Giá vé máy bay giảm mạnh đợt cao điểm hè, hành khách tiết kiệm tiền triệu nhờ ưu đãi

Trái với tâm lý lo ngại vé máy bay sẽ tăng phi mã trong mùa du lịch hè, thị trường hàng không năm nay lại ghi nhận mức giảm giá đầy bất ngờ. Giá vé trên nhiều chặng bay nhộn nhịp đã "hạ nhiệt" từ 10% đến 25% so với vài tháng trước, mở ra cơ hội để các gia đình tối ưu chi phí và tận hưởng những chuyến đi trọn vẹn.

Giá vé giảm sâu trên các đường bay du lịch trọng điểm

Sự hạ nhiệt của thị trường thể hiện rõ nét qua các con số khảo sát thực tế trên nhiều chặng bay du lịch nhộn nhịp. Điển hình như hành trình khứ hồi chặng Hà Nội đi Đà Nẵng vào đầu tháng 7 hiện ghi nhận mức giá rẻ nhất chỉ khoảng 2,7 triệu đồng, trong khi các khung giờ bay đẹp cũng chỉ xoay quanh mức 3,5 triệu đồng. Điều này trái ngược hoàn toàn với đỉnh điểm hồi tháng 4 khi giá vé chặng này luôn ở mức từ 4 triệu đồng trở lên.

Tương tự, chặng Hà Nội đi Nha Trang cũng giảm đáng kể, với vé khứ hồi rẻ nhất khoảng 3,8 triệu đồng và giờ đẹp khoảng 5,2 triệu đồng, thấp hơn hẳn mức 5,8 triệu đồng của dịp cao điểm lễ trước đó. Đối với các đường bay từ TP.HCM đi Côn Đảo, nếu lựa chọn khởi hành vào các khung giờ sáng sớm hoặc ngày thường giữa tuần, mức giá khứ hồi hiện chỉ dao động từ 2,9 đến 3,2 triệu đồng, giúp tiết kiệm từ 20% đến 25% chi phí so với việc di chuyển vào các ngày cuối tuần có giá lên tới 4 triệu đồng.

Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cũng chỉ ra rằng, nhiều chặng bay khởi hành từ TP.HCM đang sở hữu mức giá vô cùng phải chăng. Nổi bật nhất là tuyến TP.HCM đi Tuy Hòa với giá đặt chỗ một chiều chỉ khoảng 627.000 đồng. Ngoài ra, các chặng bay như TP.HCM đi Quy Nhơn, TP.HCM đi Đà Nẵng hay Chu Lai đi TP.HCM cũng mở ra thêm nhiều lựa chọn kinh tế cho du khách muốn khám phá các điểm đến ven biển trong mùa hè này.

Lý do đằng sau giá vé máy bay hạ nhiệt

Nguyên nhân cốt lõi giúp giá vé máy bay hạ nhiệt chính là sự sụt giảm của giá nhiên liệu bay Jet A1. Nếu như trong giai đoạn căng thẳng nhất, giá nhiên liệu từng vượt mốc 240 USD/thùng thì hiện tại đã giảm xuống và dao động quanh mức 140 USD/thùng. Chi phí nhiên liệu hạ nhiệt đã tạo điều kiện lớn để các hãng hàng không mở rộng các dải giá thấp và tung ra nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn.

Bên cạnh đó, việc giá vé duy trì mức trần trong một thời gian dài hồi đầu năm đã làm thay đổi đáng kể hành vi của người tiêu dùng. Dòng khách gia đình và khách đoàn có xu hướng chuyển sang các điểm đến có thể di chuyển bằng đường bộ như Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa ở phía Bắc hoặc Vũng Tàu, Phan Thiết ở phía Nam, hoặc chọn các tour xuất ngoại ngắn ngày. Sự chuyển dịch này buộc các hãng hàng không phải linh hoạt điều chỉnh giá vé vào các ngày giữa tuần nhằm tối ưu hệ số sử dụng ghế và thu hút khách hàng trở lại.

Du khách nhớ kỹ chiêu chốt vé giá hời

Để tận dụng tối đa đợt hạ nhiệt này, hành khách nên linh hoạt về thời gian khởi hành, ưu tiên bay vào ngày thường hoặc các khung giờ sáng sớm, tối muộn. Việc chủ động theo dõi các chương trình ưu đãi từ các hãng hàng không cũng mang lại lợi ích lớn. Ví dụ, chương trình mua vé cuối tuần được giảm 10%, chương trình mua vé ngày thứ Năm được giảm đến 15%, hay chính sách chiết khấu từ 10% đến 15% dành cho các nhóm khách đặt mua chung từ 4 đến 8 người. Những hành khách có nhu cầu bay hạng Thương gia cũng có thể tiết kiệm tới 20% khi đặt mua sớm trên các đường bay trục.

Mặc dù giá vé nội địa đầu mùa hè đã giảm từ 10% đến 20% so với một tháng trước, nhưng nhìn chung mặt bằng giá vẫn cao hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, các chuyên gia lữ hành khuyến cáo du khách nếu đã có kế hoạch nghỉ hè và tìm thấy dải giá vé phù hợp thì nên đặt ngay lập tức. Đây là thời điểm vàng để nắm bắt các mức giá tốt nhất, tránh tâm lý chần chừ chờ giá rẻ thêm vì chính sách kích cầu này có thể thay đổi bất cứ lúc nào khi bước vào đỉnh điểm của mùa du lịch.