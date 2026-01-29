Giá vàng vượt 190 triệu đồng/lượng

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 187,3 - 190,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 6,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 187,2 - 190,2 triệu đồng/lượng, tăng 7,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 187 - 190 triệu đồng/lượng, tăng 7,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 186,8 - 189,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước tăng liên tiếp nhiều ngày qua.

Vào lúc 7h sáng nay giá vàng thế giới niêm yết ở mức 5.518 USD/ounce, tăng 243 USD so với chiều qua. Đây là mốc kỷ lục mới của giá vàng thế giới.

Trong nước, giá cũng tăng cao chưa từng có. Hiện nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,7 - 184,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. So với đầu giờ sáng qua, giá mua vào tăng 6,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng tới 6,9 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận đối với giá vàng miếng SJC.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng chứng kiến đà tăng mạnh và liên tiếp thiết lập kỷ lục mới. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 180 – 183 triệu đồng/lượng, tăng 5,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 179,9 - 182,9 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC cũng leo lên 180,7 - 183,8 triệu đồng/lượng.

Chiều qua, giá bạc miếng, bạc thỏi cũng ghi nhận mức cao kỷ lục. Theo đó, giá bạc Phú Quý 4,2 - 4,3 triệu đồng/lượng, tương đương 114 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết ở mức 117 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.088 đồng/ USD , giảm mạnh 10 đồng so với sáng qua. Đây là phiên thứ 3 tỷ giá trung tâm giảm sâu.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay cũng được điều chỉnh giảm khá mạnh, tới 90 đồng/USD so với sáng qua.

Cụ thể, giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.890 - 26.280 đồng/USD (mua - bán), giảm 72 đồng ở cả chiều mua và bán. BIDV cũng hạ giá USD 52 đồng ở cả chiều mua và bán, đưa giá mua - bán về mức 25.940 - 26.300 đồng/USD.

Cùng xu hướng, giá USD trên thị trường tự do hôm nay được điều chỉnh giảm mạnh. Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường "chợ đen" sáng nay giao dịch USD trong vùng giá 26.200 - 26.250 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 150 đồng ở chiều mua và 140 đồng chiều bán so với sáng qua.