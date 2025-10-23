Giá vàng vừa có cú rơi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ, vì sao huyền thoại đầu tư Ray Dalio vẫn là “tín đồ”?

Tỷ phú đầu tư Ray Dalio, người sáng lập quỹ đầu cơ Bridgewater Associates, từ lâu vẫn là tín đồ của vàng và ủng hộ việc nắm giữ vàng trong danh mục. Tuần trước, Dalio cũng đã đăng đàn để trả lời các câu hỏi liên quan tới kim loại quý này trên tài khoản mạng xã hộ của bản thân.

Tại sao Dalio ưa chuộng vàng?

Trong bài viết của mình, tỷ phú đầu cơ mô tả vàng “giống như tiền mặt” nhưng khác với tiền pháp định, loại tài sản này không thể in thêm hoặc phá giá. Bản thân ông cũng nhận định vàng là công cụ đa dạng hóa danh mục tốt hơn so với cổ phiếu và trái phiếu khi “bong bóng vỡ hoặc người dân và các quốc gia không chấp nhận tín dụng của nhau – chẳng hạn như trong chiến tranh”.

“Nói cách khác, với tôi, vàng là khoản đầu tư cơ bản vững chắc nhất chứ không chỉ đơn thuần là kim loại. Vàng là tiền tệ, giống với tiền mặt và tín dụng ngắn hạn nhưng không tạo ra nợ. Vàng đơn thuần để thanh toán các giao dịch”, Dailo cho biết.

Tại sao nên chọn vàng?

Dalio gọi vàng là công cụ đa dạng hóa tài sản độc đáo cho danh mục đầu tư đồng thời cho biết thêm dù bạc và bạch kim có một số đặc điểm giống vàng nhưng chúng “không có cùng tầm quan trọng về mặt lịch sử và văn hóa trong vai trò lưu trữ”.

Ông cho biết giá bạc chịu nhiều ảnh hưởng lớn từ nhu cầu công nghiệp, khiến giá dễ bị biến động hơn. Trong khi đó, sự khan hiếm và ứng dụng hạn chế của bạch kim trong công nghiệp làm hạn chế vai trò của nó. Những điều này đồng nghĩa với việc không kim loại nào trong số này có thể sáng bằng vàng về mức độ chấp nhận rộng rãi hoặc tính ổn định trong việc bảo toàn tài sản.

Về trái phiếu, dù có thể phòng ngừa lạm phát nhưng chúng bị gắn liền với tín dụng chính phủ và dễ bị thao túng chính sách. Điều này khiến trái phiếu trở nên kém tin cậy hơn so với vàng trong bối cảnh kinh tế căng thẳng.

Dalio phân bổ đầu tư như thế nào?

Trong bài đăng của mình, tỷ phú đầu cơ Dalio khuyên các nhà đầu tư nên phân bổ 10-15% danh mục vào vàng. Ông cho rằng các nhà đầu tư nên tự hỏi mình một câu hỏi cơ bản: “Nên giữ vàng để phân bố tài sản chiến lược hay chỉ muốn đặt cược chiến thuật vào tài sản này”.

Trên thực tế, lợi nhuận dài hạn của vàng thường tương đối thấp. Cá nhân ông chỉ coi vàng như một khoản dự phòng.

Mặc dù vàng được sự ủng hộ của các nhà đầu tư như Ray Dalio nhưng một số nhà phân tích cảnh báo rằng đợt tăng giá gần đây của vàng có thể đã quá mạnh. Trước cú lao dốc hôm 21/10, John Higgins, chuyên gia kinh tế trưởng của Capital Economics, cho rằng vàng có thể đã tăng quá cao so với giá trị hợp lý, đến mức có khả năng gây ra một “cú sập”. Thậm chí, Higgins còn cảnh báo “bong bóng” vàng, thứ có thể sẽ sớm vỡ tung.

