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Giá vàng vọt lên cao nhất hơn 2 tháng, quỹ khổng lồ tiếp chuỗi "gom" 20 tấn vàng

Ngọc Ly
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Giá vàng tăng sau khi báo cáo lạm phát tháng 7 hạ nhiệt, qua đó làm giảm kỳ Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Giá vàng tăng mạnh nhất hơn 2 tháng , qũy SPDR gom 20 tấn vàng - Ảnh 1.

Phiên 12/8, SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới tiếp tục mua ròng khoảng 3,14 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên gần 1.026 tấn. Đây là phiên mua ròng thứ 7 liên tiếp của quỹ, với tổng khối lượng gom vào trong chuỗi này đạt gần 20 tấn.

Động thái mua ròng của quỹ vàng tiếp tục diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý bật tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Kitco, đóng cửa phiên 12/8, giá vàng tăng gần 1% vượt mốc 4.400 USD/ounce, lên cao nhất trong hơn 2 tháng qua. Tới phiên sáng 13/8, giá vàng đang giao dịch quanh mốc 4.416 USD/ounce, tương ứng tăng thêm 0,25%.

Giá vàng tăng mạnh nhất hơn 2 tháng , qũy SPDR gom 20 tấn vàng - Ảnh 2.

Giá vàng tăng trong phiên thứ Tư tại Mỹ sau khi báo cáo lạm phát tháng 7 hạ nhiệt, qua đó làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đi xuống, tạo thêm lực hỗ trợ cho kim loại quý.

Cụ thể, CPI toàn phần của Mỹ tăng 0,1% trong tháng 7 và 3,4% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi tăng 0,2% so với tháng trước và 2,5% so với cùng kỳ. Sau khi dữ liệu được công bố, xác suất thị trường đặt cược Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm còn khoảng 40%, từ mức 48% một ngày trước đó.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm về gần 4,20%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,68%-4,7%. Diễn biến này hỗ trợ cả thị trường chứng khoán và giá vàng. Tuy nhiên, áp lực lạm phát liên quan đến năng lượng vẫn là yếu tố khiến nhà đầu tư chưa thể loại trừ hoàn toàn khả năng Fed tăng lãi suất thêm trong năm nay.

Trên các thị trường khác, dầu thô WTI giao dịch quanh 83,20 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở gần 88,92 USD/thùng. Chỉ số USD tăng nhẹ về cuối phiên sau khi từng suy yếu ngay sau báo cáo CPI.

Theo một khảo sát mới được Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA) công bố, giá vàng giao ngay sẽ dao động quanh mức 4.500 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Hiệp hội thị trường vàng Anh (LBMA) đã khảo sát 16 nhà phân tích chuyên nghiệp vào tháng 7, và ngay cả khi giá vàng đang giao dịch ở mức thấp nhất năm 2026, thường xuyên giảm xuống dưới 4.000 USD mỗi ounce trong tháng đó, dự đoán giá cuối năm trung bình của các chuyên gia vẫn cao hơn hơn 12%.

Dự báo cao nhất vào cuối năm từ những người tham gia khảo sát là 5.100 USD mỗi ounce, tăng thêm 15% so với giá hiện tại, trong khi dự báo thấp nhất là 3.879 USD, thấp hơn 100 USD so với mức thấp nhất năm 2026 được thiết lập vào đầu tháng 7.

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Tags

Fed

Cục Dự trữ liên bang Mỹ

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