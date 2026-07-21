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Giá vàng trong nước giảm mạnh

Ngọc Mai
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Sáng nay (21/7), giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc, trong khi giá vàng thế giới quay đầu tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về mốc 146 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn SJC, Phú Quý cùng có giá 141,5 - 145 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI giá 142 - 146 triệu đồng/lượng…

- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC lùi về mốc 146 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.025 USD/ounce, tăng 20 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,5 triệu đồng/lượng, thu hẹp hơn 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

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Diễn biến trái chiều cho thấy thị trường vàng trong nước đang chịu áp lực điều chỉnh sau những phiên giảm liên tiếp, trong khi giá vàng thế giới được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.260 đồng/USD, tăng 8 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.080 - 26.490 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 26.290 - 26.330 đồng/USD (mua - bán).

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Giá vàng giảm mạnh

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