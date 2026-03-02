Giá vàng trên thị trường hơn 18 triệu đồng/chỉ, vì sao nhiều người mua được với giá hơn 17 triệu đồng/chỉ?

Thời gian gần đây, làn sóng "săn vàng" chứng kiến sự tham gia mạnh mẽ của nhóm khách hàng ưa chuộng thanh toán bằng thẻ tín dụng khi một số thương hiệu lớn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng cho hóa đơn dưới 20 triệu đồng, bất kể vàng trang sức hay vàng 9999.

Hiện giá vàng 9999 trong nước vẫn chưa vượt quá 20 triệu đồng/chỉ nên nhiều chủ thẻ đã lựa chọn mua loại vàng nhẫn 1 chỉ vàng, hoặc 2 chiếc nhẫn loại 0,5 chỉ để vừa vặn nằm trong hạn mức được chấp nhận thanh toán. Điều này giúp họ vừa được hưởng ưu đãi hoàn tiền, lại có thể thanh toán trước, trả tiền sau do tính chất của thẻ tín dụng.

Một chủ thẻ cho biết đã dùng 2 thẻ tín dụng để mua vàng nhẫn 0,5 chỉ, loại 24k. Giá của 2 chiếc nhẫn là 18,7 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ dùng thẻ để thanh toán, người này dự kiến sẽ được hoàn khoảng 500 nghìn đồng theo quy định chính sách khuyến mãi của thẻ hiện hành. "Như vậy, mình ước tính số tiền phải bỏ ra chỉ khoảng 18,2 triệu đồng cho chỉ vàng, rẻ hơn rất nhiều so với giá thực tế, và nguồn gốc của vàng cũng đảm bảo do đây là thương hiệu vàng lớn", chủ thẻ này cho biết.

Một khách hàng khác cũng dùng thẻ tín dụng để mua vàng nhẫn trơn lấy may dịp Vía Thần Tài vừa qua. Do mức hoàn tiền của thẻ tín dụng sẽ bị giới hạn nên chị sử dụng 3 chiếc thẻ để thanh toán. Nhờ đó, 1 chỉ vàng này được hoàn tiền tới 1,4 triệu đồng, giá thực mua chỉ khoảng 17,1 triệu đồng.

Cập nhật ngày 2/3, giá vàng trong nước đã tăng mạnh lên 18,7 – 19,0 triệu đồng/chỉ đối với vàng nhẫn trơn 9999. Như vậy, những người tranh thủ mua vàng những ngày quanh Vía Thần Tài đến nay lại có lãi thêm khoảng 300-400 nghìn đồng/chỉ.

Về quy định khi thanh toán mua vàng, Nghị định 232/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/10/2025) quy định, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để sử dụng dịch vụ thanh toán do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng. Các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên, thanh toán bằng thẻ tín dụng, voucher… là không phù hợp.

Bởi vậy, các giao dịch vàng dưới 20 triệu đồng vẫn có thể sử dụng thanh toán bằng thẻ tín dụng hợp lệ. Tuy nhiên thực tế không phải nhà vàng nào cũng có chính sách này. Người mua nên tìm hiểu quy định cụ thể của từng cửa hàng để có lựa chọn thích hợp.