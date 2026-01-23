Giá vàng thế giới tăng mạnh chưa từng thấy

Cụ thể, vàng giao ngay có thời điểm leo lên mức đỉnh lịch sử 4.917,65 USD/ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2 chốt phiên tăng 1,6%, đạt 4.913,4 USD/ounce.

Đà tăng của kim loại quý được củng cố khi chỉ số USD (.DXY) giảm 0,4%, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác. Theo giới phân tích, sự kết hợp giữa đồng bạc xanh suy yếu, rủi ro địa chính trị gia tăng và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đang tạo lực đẩy lớn cho thị trường vàng.

“Căng thẳng địa chính trị, đồng USD yếu và kỳ vọng Fed nới lỏng trong năm nay đều là những yếu tố nằm trong xu hướng phi đô la hóa vĩ mô và tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vàng”, ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals - nhận định.

Giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá mạnh trong phiên giao dịch sáng 23/1 khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.900 USD/ounce.

Về địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã đạt được thỏa thuận với NATO nhằm đảm bảo quyền tiếp cận hoàn toàn và lâu dài của Mỹ đối với Greenland. Tuy nhiên, chi tiết thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, trong khi Đan Mạch khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo này không phải là vấn đề có thể đem ra đàm phán.

Ở góc độ kinh tế, báo cáo Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mới nhất của Mỹ cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng tăng trong tháng 10 và 11, đánh dấu quý tăng trưởng mạnh thứ ba liên tiếp. Dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm, trong nửa cuối năm nay, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lợi suất.

Ông Grant cho rằng các nhịp điều chỉnh ngắn hạn của giá vàng sẽ được xem là cơ hội mua vào, đồng thời không loại trừ khả năng vàng tiến sát mốc 5.000 USD/ounce, thậm chí hướng tới vùng 5.187 USD/ounce theo các ngưỡng kỹ thuật Fibonacci.

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng vọt lên mức kỷ lục 96,58 USD/ounce. Bạch kim cũng tăng mạnh 4,6%, đạt đỉnh lịch sử 2.601,03 USD/ounce, trong khi palladium tăng 3,3% lên 1.900,59 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, ngoài vai trò trú ẩn an toàn, bạc và bạch kim còn được hỗ trợ bởi câu chuyện cung - cầu và triển vọng sử dụng trong công nghiệp, góp phần duy trì đà tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây.