Giá vàng thế giới sẽ đi về đâu trong 2026 sau khi tăng vọt 71% để lập đỉnh 46 năm: Dự báo của ngân hàng lớn gây bất ngờ

Hợp đồng tương lai vàng giao dịch tại New York đã tăng gần 71% từ đầu năm đến nay, hướng tới mức tăng năm cao nhất trong vòng 46 năm qua. Lần gần nhất vàng có một năm tăng mạnh như vậy là khi Jimmy Carter còn là tổng thống Mỹ, Trung Đông rơi vào khủng hoảng, lạm phát leo thang và nước Mỹ đối mặt với khủng hoảng năng lượng.

Hiện nay, các biện pháp thuế quan đang làm méo mó thương mại quốc tế. Xung đột vẫn leo thang giữa Nga và Ukraine, Israel và Iran. Mỹ cũng đang thu giữ các tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Trong bối cảnh bất ổn, nhà đầu tư thường tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Vàng được coi là một kênh đầu tư bền vững. Nhà đầu tư kỳ vọng kim loại quý này sẽ giữ được giá trị trong khủng hoảng, khi lạm phát tăng cao hoặc khi tiền tệ mất giá.

Chiến lược gia thị trường cấp cao Joe Cavatoni tại Hội đồng Vàng Thế giới cho biết: “Sự bất định vẫn là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế toàn cầu. Trong môi trường này, vàng ngày càng hấp dẫn với vai trò là công cụ đa dạng hóa chiến lược và ổn định”.

Với một số nhà đầu tư, điểm hạn chế của vàng là không sinh lời định kỳ như trái phiếu. Tuy nhiên, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất như trong những tháng gần đây, lợi suất trái phiếu thường giảm, qua đó làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Đầu năm nay, hợp đồng tương lai vàng giao dịch quanh mức 2.640 USD/ounce. Đến đầu tuần này, giá vàng đã vượt mốc kỷ lục trên 4.500 USD/ounce. Các nhà phân tích tại JPMorgan Chase dự báo giá vàng có thể vượt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Mức tăng 71% của vàng trong năm nay vượt xa chỉ số S&P 500, vốn chỉ tăng 18%. Trong năm 2024, hợp đồng tương lai vàng tăng 27%, trong khi S&P 500 tăng 24%.

Kỳ vọng về một số đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2026 đang hỗ trợ đà tăng của vàng. Đồng USD suy yếu cũng góp phần đẩy giá tăng, vì khiến vàng trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Các doanh nghiệp kim hoàn và những người sở hữu trang sức vàng đang hưởng lợi từ giá cao. Cơn sốt vàng không chỉ đến từ việc người Mỹ mua vàng miếng tại Costco, mà còn từ việc các quốc gia mua vàng với khối lượng tính bằng tấn.

Điển hình là hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương Trung Quốc. ﻿Giám đốc điều hành Ulf Lindahl của Currency Research Associates cho biết một trong những lý do chính khiến ngân hàng trung ương Trung Quốc gia tăng dự trữ vàng là nhằm giảm sự phụ thuộc vào các tài sản của Mỹ, như trái phiếu kho bạc và đồng USD.

Xu hướng này trở nên rõ rệt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022. Các chính phủ phương Tây đã đóng băng các tài sản của Nga được định danh bằng USD. Điều này thúc đẩy chính phủ Nga, cũng như Trung Quốc, tìm cách giảm mức độ phụ thuộc vào các quyết định chính sách của Mỹ.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã liên tiếp mua vào hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm trong ba năm gần đây. Con số này cao hơn nhiều so với mức bình quân 400–500 tấn mỗi năm trong thập kỷ trước đó.

Xu hướng này có thể tiếp diễn. Ông Lindahl tại Currency Research Associates cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026. Khi các ngân hàng trung ương gia tăng dự trữ vàng, lượng vàng lưu thông trên thị trường sẽ giảm. Nhu cầu gia tăng từ nhà đầu tư cá nhân, trong khi nguồn cung sụt giảm, có thể đẩy giá lên cao hơn.

Chiến lược gia trưởng Matt Maley tại Miller Tabak + Co cho biết một yếu tố khác cũng hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý là lo ngại về thâm hụt ngân sách và gánh nặng nợ công lớn của các chính phủ.

Ông nói: “Khi nhà đầu tư ngày càng nhận thức rõ hơn về những vấn đề này, họ đã tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn”.

Theo CNN﻿