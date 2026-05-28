Giá vàng thế giới rơi xuống đáy 2 tháng, vàng nhẫn trong nước lao dốc tới 2 triệu đồng/lượng

Phan Trang
Giá vàng thế giới xuống còn 4.447,71 USD/ounce trong sáng nay. Trong nước, vàng nhẫn Ngọc Thẩm giảm tới 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 28/5, giá vàng miếng SJC đi ngang, phổ biến quanh mức 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.

Cụ thể, SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng ở mức 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức 157,5 - 160,7 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch thấp hơn thị trường, ở mức 157,2 - 159 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm là thương hiệu có giá thấp nhất, với vàng miếng được mua vào 155,5 triệu đồng/lượng và bán ra 158,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng hôm qua, giá vàng miếng tại SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đi ngang, trong khi Mi Hồng giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Phú Quý cũng giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.

Giá vàng thế giới rơi xuống đáy 2 tháng, vàng nhẫn trong nước lao dốc tới 2 triệu đồng/lượng - Ảnh 2.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá giao dịch phổ biến dao động từ 157 - 160,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào và 160,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 157 - 160 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Một số hệ thống khác niêm yết quanh 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 157,5 triệu đồng/lượng và bán ra cùng mức 157,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 157 - 160 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra. Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn ở mức 157,2 - 159 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Riêng Ngọc Thẩm có mức giá thấp đáng kể, với vàng nhẫn mua vào 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 149 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, lúc 1h08 ngày 28/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay mất 1,3%, lùi xuống còn 4.447,71 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất ghi nhận trong 2 tháng qua (kể từ ngày 27/3). Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai Mỹ kỳ hạn tháng 6/2026 khép phiên với mức giảm 1,2%, xuống 4.448,40 USD/ounce.

Diễn biến căng thẳng tại eo biển Hormuz khiến giá dầu Brent tăng mạnh, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục đi lên. Dù vàng thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát, môi trường lãi suất cao lại gây bất lợi cho kim loại quý do làm tăng chi phí cơ hội của tài sản không mang lại lợi suất. Thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay.

