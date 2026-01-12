Giá vàng tăng vọt ngay đầu tuần, chính thức phá đỉnh

Hôm nay, ngày 12/1/2026, giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh, trong đó vàng miếng SJC đã tăng 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Giá vàng thế giới cũng tiếp tục tăng, giữ vững ngưỡng 4.500 USD/ounce và hướng tới các kỷ lục mới.

Cập nhật giá vàng hôm nay 12/1/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải, SJC

Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9): Mua vào 158,70 triệu đồng/lượng, Bán ra 161,70 triệu đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) (sản phẩm 0,1 chỉ, giá quy đổi/lượng): Mua vào 158,70 triệu đồng/lượng, Bán ra 161,70 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 157,70 triệu đồng/lượng, (không niêm yết bán ra).

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 157,70 triệu đồng/lượng, Bán ra 159,50 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 157,60 triệu đồng/lượng, Bán ra 159,40 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Mua vào 160,10 triệu đồng/lượng, Bán ra 162,00 triệu đồng/lượng.

Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long: Mua vào 158,70 triệu đồng/lượng, (không niêm yết bán ra).

Vàng nguyên liệu 999,9: Mua vào 150,00 triệu đồng/lượng, (không niêm yết bán ra).

Vàng nguyên liệu 99.9: Mua vào 149,50 triệu đồng/lượng, (không niêm yết bán ra).



Tham khảo giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh. Lưu ý giá vàng có thể thay đổi, cập nhật.

Tại công ty SJC, giá vàng miếng SJC chính thức vượt mốc 162 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 1L, 10L, 1KG: Mua vào 160,00 triệu đồng/lượng, Bán ra 162,00 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ: Mua vào 160,00 triệu đồng/lượng, Bán ra 162,02 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ: Mua vào 160,00 triệu đồng/lượng, Bán ra 162,03 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào 156,50 triệu đồng/lượng, Bán ra 159,00 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước: Mức tăng của vàng miếng là 2,2 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tháng 1/2026, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 7 triệu đồng/lượng.



Dự báo giá vàng﻿

Giá vàng tăng mạnh là do sự kết hợp của nhiều yếu tố kinh tế và chính trị toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư.

Sức mua mạnh từ các Ngân hàng Trung ương: Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, đã tăng cường mua ròng vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Các chiến lược gia hàng hóa của UBS dự đoán giá vàng có thể đạt mức 5.400 USD/ounce nếu bất ổn kinh tế và chính trị gia tăng, đặc biệt là xung quanh các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

J.P. Morgan Private Bank cũng đưa ra dự báo lạc quan tương tự, khoảng 5.200 - 5.300 USD/ounce.

HSBC đã điều chỉnh giảm nhẹ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống còn 4.587 USD/ounce, dù vẫn thấy nguy cơ đạt mốc 5.000 USD trong nửa đầu năm.