Giá vàng tăng sốc, mốc 175 triệu đồng quá sát rồi!

Giá vàng hôm nay 24/01/2026: Vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt bứt phá

Thị trường vàng trong nước ghi nhận một ngày giao dịch đầy sôi động khi giá vàng tăng rất mạnh vào sáng nay. Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng liên tục điều chỉnh tăng mạnh theo đà tăng của thế giới. Các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng SJC đều đã xác lập những mặt bằng giá mới.

Theo cập nhật mới nhất từ bảng giá của Bảo Tín Mạnh Hải, giá các loại vàng cụ thể như sau:

Vàng miếng SJC (Công ty CP BTMH): Niêm yết ở mức 172,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,30 triệu đồng/lượng (bán ra). Đây là mức giá cao kỷ lục của vàng miếng trong giai đoạn đầu năm 2026.

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9): Mua vào ở mức 171,60 triệu đồng/lượng và bán ra 174,60 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Đồng mức với nhẫn tròn tại 171,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,60 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long: Hiện đang được mua vào với giá 171,60 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào ở mức 170,60 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 170,10 triệu đồng/lượng và bán ra 172,00 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Niêm yết ở mức 170,00 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171,90 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (0,1 chỉ): Loại vàng nhỏ này có giá quy đổi tương đương 171,60 triệu đồng/lượng mua vào và 174,60 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nguyên liệu 999,9 và 99,9: Lần lượt ở mức 159,50 và 159,00 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải. Lưu ý giá có thể được điều chỉnh.

Nhìn chung, khoảng chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại Bảo Tín Mạnh Hải đang duy trì ở mức khoảng 2,0 - 3,0 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới đang ở rất gần ngưỡng cửa lịch sử. Trong phiên giao dịch rạng sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đã tăng mạnh lên vùng 4.985 USD/ounce, áp sát mốc tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce.

Nguyên nhân chính thúc đẩy kim loại quý tăng vọt đến từ những bất ổn địa chính trị leo thang tại khu vực Trung Đông và các chính sách thuế quan mới của Mỹ, khiến nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn. Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiếp tục duy trì đà mua ròng vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối đã tạo ra một lực đỡ cực kỳ vững chắc cho giá vàng toàn cầu.

Dự báo xu hướng giá vàng thời gian tới

Nhiều chuyên gia tài chính và các tổ chức lớn như Goldman Sachs hay J.P. Morgan đều đưa ra cái nhìn lạc quan về triển vọng của vàng trong năm 2026. Một số kịch bản cho rằng nếu giá vàng thế giới chính thức vượt qua mốc 5.000 USD/ounce, một làn sóng mua vào mới sẽ được kích hoạt, có thể đẩy giá lên tới 5.400 USD/ounce trong quý tới.

Khi thị trường chuẩn bị đón chờ giá vàng chạm mức 5.000 USD/ounce, một mốc giá từng bị coi là không tưởng, Ngân hàng Bank of America (BoA) đã nâng mục tiêu giá vàng ngắn hạn lên 6.000 USD/ounce - mức dự báo giá cao nhất cho kim loại quý này từ bất kỳ tổ chức lớn nào.