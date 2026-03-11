Giá vàng tăng sốc

Sáng nay (11/3), thị trường vàng trong nước chứng kiến một đợt biến động mạnh khi giá vàng đồng loạt nhảy vọt theo đà tăng của thế giới. Chỉ trong vài giờ giao dịch đầu ngày, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã thiết lập những cột mốc giá rất cao.

Giá vàng tăng mạnh

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải: Dòng sản phẩm chủ lực là Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen đang có mức giá mua vào là 18.420.000 đồng/chỉ và bán ra ở mức 18.720.000 đồng/chỉ.

Bên cạnh đó, các sản phẩm khác tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận mức giá rất cao. Vàng trang sức 24K (loại 999.9) có giá mua vào 18.220.000 đồng/chỉ và bán ra 18.620.000 đồng/chỉ. Vàng trang sức 24K (loại 99.9) thấp hơn một chút với giá mua vào 18.210.000 đồng/chỉ và bán ra 18.610.000 đồng/chỉ. Đặc biệt, đối với các loại vàng nguyên liệu, giá thu mua đang dao động từ 17.400.000 đồng đến 17.450.000 đồng mỗi chỉ.

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Theo ghi nhận vào lúc 08:28 sáng nay, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã có sự điều chỉnh tăng mạnh mẽ. Cụ thể, giá vàng miếng SJC loại 1L, 10L và 1KG đang được niêm yết ở mức 184,200 triệu đồng/lượng (mua vào) và 187,200 triệu đồng/lượng (bán ra).

Sự biến động không chỉ dừng lại ở vàng miếng. Các loại vàng nhẫn SJC 99,99% cũng ghi nhận mức giá cao ngất ngưỡng, dao động từ 186,900 đến 187,000 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nếu tính từ điểm đáy của đợt giảm giá (vùng 182 triệu đồng/lượng vào rạng sáng ngày 9/3), thì chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày qua, giá vàng đã tăng vọt lên khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, mức giá hiện tại còn cách đỉnh 191 triệu đồng/lượng được xác lập hồi đầu tháng khá xa.﻿

Nguyên nhân của đợt tăng giá này bắt nguồn từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới (XAU/USD) đang giao dịch quanh mức 5.217,47 USD/ounce. Việc giá vàng thế giới neo ở mức cao kỷ lục do những bất ổn kinh tế toàn cầu đã trực tiếp gây áp lực lên giá vàng trong nước.

So với cùng kỳ năm ngoái, thị trường vàng năm 2026 đã bước sang một chương hoàn toàn mới với những quy luật giá trị mới. Việc giá vàng tăng hơn 100% trong một năm là hiện tượng hiếm thấy.

Giá vàng thế giới﻿

Bên cạnh đà tăng phi mã trong nước, thị trường vàng thế giới cũng đang trải qua những phiên giao dịch "nghẹt thở" với những biến số khó lường từ chính trị và kinh tế Mỹ. Tính đến sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết trên sàn Kitco đang dao động quanh ngưỡng 5.191 - 5.192 USD/ounce.

Kim loại quý đã có một phiên "lội ngược dòng" ngoạn mục. Sau khi chịu áp lực chốt lời mạnh khiến giá có lúc rơi xuống vùng 5.155 USD/ounce vào đêm qua, vàng đã bật tăng trở lại khoảng 37 - 51 USD/ounce chỉ trong vài giờ giao dịch.

Nếu tính theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.315 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 164 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 22 - 23 triệu đồng/lượng.

Sau chuỗi ngày bán tháo để chốt lời khi vàng chạm đỉnh 5.400 USD, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bắt đầu quay lại mua ròng. Điều này cho thấy các định chế tài chính vẫn tin rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa kết thúc.﻿