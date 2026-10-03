Giá vàng tăng 42,67% trong 9 tháng đầu năm 2026

Chỉ số giá vàng trong tháng 9/2026 tăng 2,38% so với tháng trước, bình quân 9 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 42,67% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo do Cục Thống kê – Bộ Tài chính vừa công bố, vừa qua, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25/9/2026, bình quân giá vàng thế giới ở mức 4.434,45 USD/ounce, tăng 1,31% so với tháng trước, chủ yếu do đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và dòng vốn đầu tư vào các quỹ vàng tăng. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 9/2026 tăng 2,38% so với tháng trước; tăng 12,42% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 4,04% so với tháng 12/2025; bình quân 9 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 42,67% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường, trước giờ mở cửa phiên sáng 3/10, giá vàng trong nước biến động trái chiều tại các thương hiệu lớn.

Theo đó, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu niêm yết ở mức 141,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trái lại, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng nhẹ. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo được giao dịch quanh mức 13,99 triệu đồng/chỉ ở chiều mua vào và 14,39 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra, tương đương 139,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Trong khi đó, DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 14 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 14,4 triệu đồng/chỉ bán ra, tương đương 140 – 144 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Duy chỉ có SJC điều chỉnh giá vàng nhẫn giảm nhẹ, xuống mức 14,06 - 14,36 triệu đồng/chỉ chiều mua vào - bán ra, tương đương 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Diễn biến giá vàng thế giới

Khảo sát vào rạng sáng 3/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.140,8 USD/ounce, giảm 31,89 USD/ounce, tương đương mức giảm 0,76% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện đang ở mức 130,6 triệu đồng/lượng.

Đà suy yếu của giá vàng diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ các kỳ hạn 10 năm và 30 năm vọt lên các cột mốc kỷ lục kể từ năm 2002 trong phiên 1/10, trong khi chỉ số đồng USD vẫn duy trì đà tăng tính chung cả tuần dù có nhịp điều chỉnh nhẹ.

Bên cạnh đó, việc giá vàng lùi sâu sát ngưỡng 4.100 USD/ounce còn chịu tác động từ báo cáo thị trường lao động Mỹ tháng 9 kém khả quan do Bộ Lao động công bố hôm 2/10. Theo đó, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm phi nông nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo 90.000 từ các chuyên gia, đồng thời quy mô việc làm tháng 8 cũng bị hạ xuống còn 133.000.

Đánh giá về tâm lý thị trường, ông Han Tan, Trưởng bộ phận phân tích tại Bybit, nhận định giới đầu tư vẫn giữ sự thận trọng do Fed chưa từ bỏ định hướng thắt chặt tiền tệ. Ông cho rằng đường đi của giá vàng thời gian tới sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của Fed đối với đà suy giảm của thị trường lao động trong nỗ lực kiểm soát lạm phát.

Xét trên diện rộng, giá vàng đã bốc hơi hơn 20% giá trị kể từ thời điểm xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2, do áp lực lạm phát kéo dài từ căng thẳng địa chính trị củng cố kịch bản lãi suất neo cao. Mặc dù vậy, dữ liệu lạm phát mới nhất hạ nhiệt cùng sự phản đối đợt tăng lãi suất tiếp theo từ hai quan chức cấp cao của Fed đã khiến giới đầu tư nghiêng về kịch bản Fed sẽ giữ nguyên chính sách trong kỳ họp cuối tháng 10.

Dự báo giá vàng thế giới, theo Kitco NewsWire, giá vàng vẫn giữ vững bất chấp lợi suất cao do kỳ vọng vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm bớt. Tâm lý thị trường vẫn tập trung vào sự khác biệt giữa kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn và lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn ở mức cao. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 197.000, thấp hơn dự báo của giới chuyên gia, củng cố thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động vẫn kiên cường trước báo cáo việc làm tháng 9 vào thứ sáu.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát PCE giảm nhẹ hôm thứ Tư tiếp tục kiềm chế kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 10, vốn vẫn thấp hơn nhiều so với tuần trước. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục chi phối định giá chéo tài sản, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn đạt mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ trước khi giảm trở lại vào cuối phiên. Báo cáo sản xuất ISM chiều nay cho thấy hoạt động sản xuất chỉ giảm nhẹ trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, củng cố thêm lo ngại rằng áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.