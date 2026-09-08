Giá vàng sẽ đi đâu về đâu: Chuyên gia dự báo giá tăng sát đỉnh dù Fed có thể tăng lãi suất, các NHTW có thể mua tới 900 tấn

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất đang gia tăng sau số liệu việc làm tích cực, yếu tố vốn thường gây sức ép lên vàng. Tuy nhiên, hàng loạt ngân hàng và tổ chức đầu tư lớn vẫn dự báo kim loại quý có thể tiến tới 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay khi các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và tăng mua kim loại quý.

RBC Capital Markets là tổ chức mới nhất đưa ra dự báo lạc quan rằng vàng sẽ đạt 4.929 USD/ounce vào cuối năm 2026 và 5.296 USD/ounce trong năm 2027.

Dự báo này tương đồng với nhận định của Goldman Sachs và State Street Investment Management. Hai tổ chức lần lượt dự báo giá vàng có thể tăng lên 4.900 USD và 5.000 USD/ounce. Các mức giá này tương đương mức tăng ít nhất 10% so với hiện tại.

Điều đáng chú ý là triển vọng tăng giá xuất hiện ngay cả khi thị trường ngày càng kỳ vọng lãi suất Mỹ sẽ tăng.

Thông thường, lãi suất tăng gây bất lợi cho vàng vì kim loại quý không mang lợi suất. Tuy nhiên, mối quan hệ ngược chiều giữa giá vàng và chi phí vay đang giảm.

Nguyên nhân đến từ những lo ngại về kỷ luật tài khóa và hoạt động phát hành trái phiếu liên tục của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Những yếu tố này đang thúc đẩy xu hướng chuyển sang các tài sản có khả năng bảo vệ giá trị đồng tiền.

Các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh mua vàng để giảm mức độ phụ thuộc vào trái phiếu Kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất nhiều năm trong tháng trước.

Chiến lược gia Aakash Doshi tại State Street nhận định việc lãi suất dài hạn tăng hiện nay dường như không bắt nguồn từ tăng trưởng GDP vượt mức bình quân hay biên lợi nhuận doanh nghiệp.

Ông nói: "Đây là bối cảnh chi tiêu tài khóa có khả năng thúc đẩy việc phân bổ vốn vào vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ mang tính chiến lược”.

Ngày 7/9, giá vàng giảm 0,7% xuống 4.444 USD/ounce. Đà tăng từ tháng trước chậm lại sau khi báo cáo việc làm Mỹ tháng 8 vượt kỳ vọng và Chủ tịch Fed Kevin Warsh đưa ra quan điểm cứng rắn tại hội nghị chính sách thường niên ở Jackson Hole.

Theo CME Group, thị trường hiện định giá 58,4% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng này.

Dù vậy, vàng đã tăng gần 10% trong tháng 8, ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 1. Hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương là một trong những động lực chính.

Theo ước tính của Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương có thể mua 750-900 tấn vàng trong năm nay. Con số này cao hơn đáng kể mức mua trung bình hàng năm khoảng 400-500 tấn.

Riêng quý 2, lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương tăng 62% so với cùng kỳ, lên 289 tấn. Đây là mức cao nhất trong một quý trong vòng 4 năm.

Sức hấp dẫn của vàng diễn ra trái ngược với đợt bán tháo gần đây trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức cao nhất trong gần hai thập kỷ. Thị trường ngày càng lo ngại về nợ công Mỹ, hiện đạt mức kỷ lục 40.000 tỷ USD.

Goldman Sachs cho rằng giá vàng có thể tìm được ngưỡng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce nếu chịu sức ép trong ngắn hạn từ lãi suất. Mức giá này có thể thúc đẩy hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và các tổ chức.

Chuyên gia Stephen Innes tại SPI Asset Management cho biết các ngân hàng trung ương đang đa dạng hóa dự trữ và giảm mức độ tiếp xúc với những tài sản có nguy cơ bị đóng băng vì lý do chính trị.

Theo ông, họ cũng đang tìm kiếm công cụ bảo vệ trước sự kết hợp ngày càng đáng lo ngại giữa rủi ro tài khóa, chia rẽ địa chính trị và bất ổn chính sách.

Theo SCMP