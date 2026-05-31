Giá vàng sẽ đi đâu về đâu?: Biểu đồ vạch ra mốc đáng báo động

Anh Dũng
|

Giá vàng đang tiếp cận vùng bước ngoặt quyết định xu hướng. Diễn biến này sẽ xác định liệu kim loại quý này sẽ giảm sâu hơn hay sẽ tạo đáy để phục hồi.

Giá vàng sẽ đi đâu về đâu?: Biểu đồ vạch ra mốc đáng báo động - Ảnh 1.

Đợt giảm của giá vàng bắt đầu từ đầu năm nay, sau cú sụt mạnh ngày 30/1 ngay khi vừa lập đỉnh. Giới phân tích kỹ thuật gọi đây là hiện tượng tạo đỉnh, dấu hiệu kết thúc một chu kỳ tăng giá. Kể từ đó, các nhịp sóng hồi của vàng yếu dần và liên tục tạo các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy đà giảm hiện tại đã kéo giá vàng về sát đường trung bình động 200 ngày (MA200), quanh mức 4.394 USD/ounce. Đường MA200 là công cụ cốt lõi giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng dài hạn bằng cách lọc bỏ các biến động nhiễu.

Giá vàng sẽ đi đâu về đâu?: Biểu đồ vạch ra mốc đáng báo động - Ảnh 2.

Vùng hỗ trợ này càng trở nên quan trọng khi trùng khớp với dải dưới Bollinger Band (quanh 4.417 USD/ounce) và loạt đỉnh cũ hồi tháng 10 năm ngoái tại mốc 4.381,21 USD/ounce.

Nếu giá vàng chốt ở dưới vùng này (gồm đỉnh tháng 10, dải dưới Bollinger và MA200), áp lực bán tháo sẽ kích hoạt. Mục tiêu giảm tiếp theo có thể là vùng đáy tháng 3 ở mức 4.097,99 USD/ounce, hoặc thấp hơn.

Ngược lại, chart giá đang cho thấy phe mua đang nỗ lực bắt đáy và tranh chấp quyết liệt với phe bán tại đây. Nếu giá vàng bật tăng trở lại và bứt phá qua mức đỉnh của tháng này là 4.773,14 USD/ounce, kịch bản giảm sâu sẽ bị hủy bỏ, mở đường cho một chu kỳ phục hồi mới.

Theo Reuters

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

