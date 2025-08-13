Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, PNJ… đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC không đổi 123,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp đà giảm ngày thứ 2. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn tiếp đà giảm.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.349 USD/ounce, giảm 1 USD so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 16 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.243 đồng/USD, tăng 12 đồng so với sáng qua.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.031 - 26.455 đồng mua vào - bán ra.

Giá USD ngân hàng tăng mạnh. Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.060 - 26.450 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 40 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Ngân hàng BIDV niêm yết 26.070 - 26.430 đồng/USD, tăng 26 đồng cả hai chiều. Trong khi đó, giá USD Techcombank tăng lên mức 26.000 - 26.505 đồng/USD.

Trên thị trường tự do tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 26.430 - 26.500 đồng/USD.