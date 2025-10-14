Giá vàng nhẫn tăng mạnh không tưởng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, hệ thống vàng Mi Hồng, ngân hàng ACB… đồng loạt tăng mạnh giá bán vàng miếng SJC lên mốc 144,1 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng.

Tuy nhiên, giá mua vào các đơn vị này niêm yết chênh nhau từ 1-2 triệu đồng/lượng. Theo đó, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá mua vào vàng miếng cao nhất thị trường lên đến 143,1 triệu đồng/lượng trong khi thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng miếng thấp nhất 141,3 triệu đồng/lượng.

Có đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn chỉ thấp hơn vàng miếng 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh lên đỉnh cao mới, có những đơn vị niêm yết mức giá vàng nhẫn chỉ kém vàng miếng 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 141 - 144 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 139,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cùng chiều với diễn biến giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.128 USD/ounce, tăng 94 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 130,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.112 đồng/USD, giảm 16 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại ngân hàng giao dịch ở mức 26.147 - 26.367 đồng/USD mua - bán, giảm 17 đồng so với sáng qua. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh lên mức 26.963 - 27.073 đồng/USD mua - bán.