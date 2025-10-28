Giá vàng nhẫn giảm gần 3 triệu đồng/lượng, chiều nay, một nhà vàng lớn ở Hà Nội thông báo: Mỗi khách được mua tối đa 50 chỉ, nhận vàng ngay

Chiều nay (28/10), nhà vàng Bảo Tín Minh Châu thông báo mở bán vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long với giới hạn tối đa 50 chỉ cho mỗi khách hàng. Khách hàng đến mua và nhận vàng trực tiếp tại cửa hàng.

Nhà vàng này cũng khuyến nghị thêm, do lượng người giao dịch đông, khách hàng vẫn xếp hàng theo thứ tự. Đồng thời Bảo Tín Minh Châu cũng nêu rõ, quy định sau 5 ngày kể từ thời điểm mua, khách hàng mới được phép mua tiếp. Thông báo cũng nêu rõ: chính sách bán chỉ áp dụng tại thời điểm khách hàng nhận được tin nhắn thông báo, trong bối cảnh nguồn hàng có hạn và có thể hết sớm.

Thông báo từ Bảo Tín Minh Châu về việc mua vàng.

Trong khi đó, nhà vàng Bảo Tín Mạnh Hải cũng phát đi thông báo về việc tạm thời không có sẵn hàng nhẫn tròn trơn để bán. Doanh nghiệp chỉ nhận đặt trước số lượng giới hạn từ 0,5 chỉ đến 10 chỉ mỗi người, với thời gian trả hàng từ 40–50 ngày. Tất cả các giao dịch chỉ thực hiện trực tiếp tại cửa hàng, không nhận đặt online. Ngoài ra, nhà vàng này không nhận đặt hoặc bán vàng SJC và VRTL, đồng thời yêu cầu khách hàng thanh toán 100% giá trị tại thời điểm đặt hàng.

Theo chia sẻ của một số khách hàng, trong ngày hôm nay, việc mua nhẫn vàng qua ứng dụng của hệ thống DOJI cũng diễn ra dễ dàng hơn so với thời điểm giá vàng tăng mạnh những ngày trước.

Khảo sát vào lúc 16h15', giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 144,5 – 147,5 triệu đồng/lượng, giảm gần 3 triệu đồng so với buổi sáng. Nếu với mốc đỉnh từng lập, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này đã mất hơn 12 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn hiện cũng được niêm yết ở mức 144 – 146 triệu đồng/lượng, trong khi hệ thống DOJI ghi nhận mức giá 142 – 145 triệu đồng/lượng. So với sáng nay, giá vàng tại các doanh nghiệp này cũng giảm sâu tới hơn 2 triệu đồng/lượng.