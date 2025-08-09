Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này?

Ngày 9-8, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết mua vào 123,2 triệu đồng/lượng, bán ra 124,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chỉ trong khoảng 1 tuần nay, giá vàng miếng tăng nhanh thêm 3 triệu đồng/lượng và bỏ xa mốc kỷ lục 124 triệu đồng hồi tháng 4-2025. Nhiều người kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng khi giá thế giới chưa vượt đỉnh và nguồn cung vàng trong nước vẫn còn khan hiếm.

Tuy vậy, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng Trần Duy Phương, lại cho rằng vàng vẫn có rủi ro trong thời gian tới.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương bình luận diễn biến giá vàng miếng thời gian qua

Giá vàng miếng SJC bỏ xa vàng thế giới

* Phóng viên: Đâu là yếu tố khiến giá vàng trong nước liên tục tăng, phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới bỏ xa vùng 124 triệu đồng/lượng?

- Chuyên gia vàng Trần Duy Phương: Giá vàng miếng SJC vượt qua 124 triệu đồng/lượng nhưng giá vàng thế giới vẫn loanh quanh dưới 3.400 USD/ounce, tức đang thấp hơn nhiều so với đỉnh 3.500 USD/ounce lập hồi tháng 4. Điều này có nghĩa giá vàng miếng đang tăng nhanh hơn giá thế giới.

Giá vàng miếng SJC nhảy vọt chủ yếu do nguồn cung. Không chỉ nguồn cung khan hiếm, nhiều người vẫn chuộng mua vàng thương hiệu SJC, càng đẩy giá vàng đi lên.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn vàng nhẫn trơn các loại (cùng là vàng 99,99) khoảng 4 triệu đồng).

Ngân hàng nhà nước đến giờ vẫn chưa có chính sách cụ thể hoặc cơ chế mới nào để mà góp phần tăng nguồn cung vàng.

Sắp tới, nếu cơ quan quản lý có giải pháp để tăng cung vàng cho thị trường thông qua chính sách cụ thể, có thể giá vàng sẽ hạ nhiệt. Bởi giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá thế giới tới 16 triệu đồng/lượng.

Vì sao không nên mua vàng miếng SJC lúc này?

* Thực tế, quy mô thị trường vàng hiện không nhiều, trường hợp thị trường thêm nguồn cung vàng miếng, giá vàng SJC có lao dốc?

- Nhu cầu về vàng SJC của người dân và nhà đầu tư khá cao, dù quy mô không lớn. Cũng chính vì quy mô không lớn nên khi người dân chuộng vàng miếng SJC mà cầu lớn hơn cung, sẽ đẩy giá lên.

Ngược lại, rủi ro cũng sẽ là trong trường hợp có chính sách vàng mới của Ngân hàng Nhà nước để thu hẹp cách biệt với giá thế giới, giá vàng miếng SJC sẽ giảm mạnh. Còn những loại vàng khác như vàng trang sức, vàng nhẫn trơn các loại, giá biến động sát với giá thế giới hơn.

Và hiện tại, không nên mua vàng miếng SJC. Bởi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang có những động thái quyết liệt để ban hành chính sách với mục tiêu rút ngắn chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Khi chính sách hoàn thiện, giá vàng miếng SJC sẽ suy giảm.

Đồng thời, giá vàng thế giới đang tiệm cận ở mức khá là cao nên có thể là xu hướng sẽ suy giảm trở lại. Nếu mua vàng, nhà đầu tư có thể tìm mua vàng nhẫn để giảm bớt rủi ro chênh lệch giá với thế giới.