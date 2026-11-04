Giá vàng miếng bật tăng

Giá vàng hôm nay 4/11 tiếp đà tăng, trái ngược với thị trường quốc tế.

Giá vàng trong nước

Thị trường kim loại quý ngày 4/11 ghi nhận những biến động chi tiết tại các thương hiệu kinh doanh lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu (BTMC), Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) và Phú Quý. Điểm chung đáng chú ý là giá bán ra của vàng miếng SJC giữa các đơn vị hầu như thống nhất ở mức 14,12 triệu đồng/lượng. Cụ thể, đối với vàng miếng SJC, DOJI niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 13,82 – 14,12 triệu đồng/lượng. Cùng mức niêm yết bán ra 14,12 triệu đồng/lượng, BTMC mua vào ở mức 13,55 triệu đồng/lượng, BTMH niêm yết mua vào 13,82 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý niêm yết giá mua vào 13,66 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán ra vàng miếng SJC giữa các đại lý có sự đồng nhất cao, trong khi giá mua vào có sự chênh lệch nhẹ.

Giá vàng hôm nay neo ở mức 141,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn và vàng thương hiệu, các sản phẩm vàng 9999 có mức giá niêm yết linh hoạt theo từng đơn vị: Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim TT/AVPL của DOJI giao dịch ở mức 13,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 13,95 triệu đồng/lượng (bản ra). Quà mừng vàng Bảo Tín Minh Châu (24K 999.9) niêm yết 13,55 – 13,95 triệu đồng/lượng; Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 mua vào 13,35 triệu đồng/lượng và bán ra 13,85 triệu đồng/lượng.

Kim Gia Bảo 24K tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết mua vào 13,55 triệu đồng/lượng, bán ra 13,95 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết ở mức 13,66 triệu đồng/lượng chiều mua và 13,96 triệu đồng/lượng chiều bán.

Bên cạnh đó, giá bạc hôm nay cũng ghi nhận mức niêm yết chi tiết tại các thương hiệu: Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) niêm yết mua vào 1,755 triệu đồng/lượng, bán ra 1,82 triệu đồng/lượng. Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 lượng) tại BTMC giao dịch ở mức 1,52 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,60 triệu đồng/lượng (bản ra). Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) niêm yết bán ra ở mức 1,557 triệu đồng/lượng và mua vào 1,51 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hiện được ghi nhận ở mức 49,15 USD/ounce (tương đương khoảng 40,97 triệu đồng/kg quy đổi). Các nhà đầu tư được khuyến nghị cập nhật thường xuyên biến động thị trường để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt. Tại thị trường châu Á sáng nay, vàng được giao dịch quanh mức 3.939 USD/ounce, giảm 20 USD so với cùng thời điểm này phiên trước đó. Trong phiên hôm qua tại thị trường Mỹ, giá vàng và bạc giao ngay đồng loạt giảm khi dữ liệu về thị trường lao động và đơn đặt hàng mới của Mỹ tích cực hơn, đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc gia tăng, đồng thời củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ. Kim loại quý vẫn chịu áp lực dù giá dầu thô có thêm một phiên sụt giảm.

Đánh giá về xu hướng dài hạn, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết dù thị trường toàn cầu đang đối mặt với nghịch lý khi nhu cầu tiêu thụ trang sức chịu áp lực lớn từ mặt bằng giá cao, hoạt động mua tích trữ từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng vẫn đóng vai trò là bệ đỡ vững chắc. Giới chuyên gia dự báo nhu cầu đầu tư tiếp tục là động lực chính trong thời gian tới, mặc dù nhà đầu tư trong ngắn hạn vẫn cần thận trọng theo dõi sát sao các biến động vĩ mô, tỷ giá và chính sách tiền tệ quốc tế.



