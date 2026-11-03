Giá vàng bạc 3/11 tiếp tục tăng mạnh: Doji, Phú Quý, SJC, BTMH đồng loạt "lấy lại những gì đã mất"

Giá vàng trong nước hôm nay bứt phá mạnh trong bối cảnh vàng thế giới thoát đáy một năm.

Sau chuỗi ngày biến động sụt giảm, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt quay đầu bật tăng mạnh từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Cùng lúc đó, giá vàng thế giới vững vàng áp sát cột mốc 3.950 USD/ounce. Bên cạnh vàng, thị trường bạc tại các thương hiệu lớn cũng đang chứng kiến sức nóng không kém với khối lượng giao dịch sôi động.

﻿Giá vàng trong nước hôm nay 3/11

Trong phiên giao dịch sáng 03/11/2026, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh lớn đã bứt phá ngoạn mục. Cụ thể, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, đưa niêm yết bán ra lên mốc 141,2 triệu đồng/lượng.

Đối với dòng vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 24K (999.9), các thương hiệu lớn như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận mức tăng từ 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mốc 136,7 triệu đồng/lượng và bán ra chạm ngưỡng 141,2 triệu đồng/lượng, ghi nhận đà tăng mạnh theo xu hướng chung.

Sản phẩm vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 hiện mua vào tại 136,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 139,7 triệu đồng/lượng. Đối với trang sức vàng 999.9, Phú Quý thu mua ở mức 134 triệu đồng/lượng và bán ra 138,5 triệu đồng/lượng, trong khi trang sức vàng 999 giao dịch mua vào ở mức 133,9 triệu đồng/lượng và bán ra 138,4 triệu đồng/lượng.﻿

Giá vàng bật tăng mạnh.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá vàng miếng SJC cũng được điều chỉnh tăng mạnh, hiện niêm yết ở mức mua vào 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng. Đối với sản phẩm Kim Thăng Long (AVPL) và nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, DOJI niêm yết giá mua vào ở mốc 135,5 triệu đồng/lượng và bán ra tại 139,5 triệu đồng/lượng. Vàng nguyên liệu 9999 có giá mua vào 129,00 triệu đồng/lượng và bán ra 131 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở chiều mua vào 135,7 triệu đồng/lượng và chiều bán ra 141,2 triệu đồng/lượng. Dòng sản phẩm Bản vị Vàng Bảo Tín Minh Châu 24K (999.9) đang được giao dịch mua vào ở mức 135,7 triệu đồng/lượng và bán ra 139,7 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, thương hiệu này niêm yết giá vàng trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 mua vào tại 133,7 triệu đồng/lượng và bán ra 138,7 triệu đồng/lượng, còn trang sức Vàng Rồng Thăng Long loại 99.9 có giá mua vào 133,5triệu đồng/lượng và bán ra 138,50 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng SJC mua vào ở 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở 141,2 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, dòng sản phẩm Kim Gia Bảo Gift 24K (99.99%) đạt mức niêm yết rất cao với 140,7 triệu đồng/lượng mua vào và 144,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 20.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều). ﻿

Giá vàng thế giới áp sát 3.950 USD/ounce

Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết giao dịch quanh mốc 3.944,78 USD/ounce. Mặc dù biểu đồ ngắn hạn ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ khoảng 1,96 USD (-0,05%), vàng thế giới thực chất đã bứt phá mạnh từ mức quanh 3.870 USD/ounce của các phiên trước đó. ﻿

Giá bạc hôm nay 3/11﻿

Tại Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 và bạc thỏi 999 (loại 1 lượng) đang niêm yết giá mua vào ở 1,571 triệu đồng/lượng và bán ra 1,620 triệu đồng/lượng. Sản phẩm đồng bạc mỹ nghệ 999 được bán ra ở mức 1,848 triệu đồng/lượng. Với dòng bạc thỏi 1Kg, Phú Quý thu mua ở mốc 41,893 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 43,199 triệu đồng/kg.

Thị trường bạc trong nước sáng nay duy trì vùng giá cao ổn định với lực giao dịch mua bán nhộn nhịp.

Tại DOJI, giá bạc 99.9 loại 1 lượng hiện niêm yết mua vào ở 1,795 triệu đồng/lượng và bán ra 1,86 triệu đồng/lượng. Bộ sản phẩm bạc 5 lượng giao dịch ở mức 8,975 triệu đồng mua vào và 9,3 triệu đồng bán ra. Loại bạc 999 nói chung (miếng, thanh, thỏi) niêm yết mua vào 1,75 triệu đồng/lượng và bán ra 1,83 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, bạc miếng và bạc thỏi Ag 999 (1 lượng) mua vào ở mức 1,571 triệu đồng/lượng và bán ra 1,62 triệu đồng/lượng. Đối với các khối lượng lớn hơn, bạc thỏi Rồng Thăng Long Ag 999 loại 0,5kg được niêm yết ở mức 20,972 triệu đồng mua vào và 22,039 triệu đồng bán ra, trong khi loại 1kg có giá mua vào 41,945 triệu đồng và bán ra 44,078 triệu đồng.﻿