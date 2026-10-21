Giá vàng liên tục sụt giảm, loạt quỹ lớn tranh thủ "gom hàng"

Kim loại quý chịu áp lực trong bối cảnh thị trường tiếp tục lo ngại lạm phát dai dẳng và khả năng Fed còn thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust, quỹ vàng lớn nhất thế giới vừa mua ròng 1,7 tấn vàng trong phiên 20/10, qua đó nâng lượng vàng đang nắm giữ lên khoảng 1.060 tấn vàng.

Song song, loạt quỹ vàng lớn do BlackRock quản lý là iShares Gold Trust và iShares Physical Gold ETF cũng đồng loạt mua ròng lần lượt 0,88 tấn và 1,16 tấn vàng trong phiên cùng ngày. Hiện, tổng lượng vàng mà 2 quỹ nắm giữ tăng lên 754 tấn.

Động thái "gom hàng" mạnh tay của loạt quỹ lớn diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục chịu áp lực. Phiên 20/10 đánh dấu phiên giảm thứ 3 liên tiếp, giá vàng về mốc 4.125 USD/ounce. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá vàng vẫn đang loay hoay dưới vùng 4.200 USD/ounce.

Kim loại quý chịu áp lực trong bối cảnh thị trường tiếp tục lo ngại lạm phát dai dẳng và khả năng Fed còn thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dữ liệu mới cho thấy lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao, với CPI tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ, còn PPI tăng 6,3%. Dù thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10, xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức rất cao, khoảng 92-94%.

Ở chiều hỗ trợ, dữ liệu nhà ở Mỹ suy yếu và giá dầu hạ nhiệt đã kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 5,116%. Tuy nhiên, vàng vẫn chưa thu hút được lực mua bền vững khi nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên các tài sản sinh lãi.

Trong ngắn hạn, diễn biến của vàng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu việc làm, PMI, kỳ vọng lạm phát và quyết định chính sách của Fed. Nếu các dữ liệu kinh tế yếu đi và làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất tháng 12, vàng có thể được hỗ trợ nhờ lợi suất và đồng USD hạ nhiệt.

Về mặt kỹ thuật, vùng 4.147-4.176 USD/ounce đang là kháng cự gần của vàng. Nếu vượt được vùng này, giá có thể hướng tới 4.201 USD/ounce, sau đó là vùng đỉnh gần 4.218 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, 4.119 USD/ounce là hỗ trợ gần. Nếu thủng mốc này, giá vàng có thể lùi về 4.100 USD/ounce, xa hơn là 4.074 USD/ounce.