Giá vàng liên tiếp lập đỉnh: Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện

Các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý nhẹ dạ cả tin của người dân để tiêu thụ vàng giả, vàng không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, chúng thường nhắm vào đồng bào dân tộc thiểu số để dễ dàng thực hiện hành vi.



Theo đơn trình báo của một người dân ở ấp 3 xã Tân Hưng, ngày 4/8 có một người tự xưng là nhân viên tiệm vàng, đến gặp chị để bán giá rẻ 2 chỉ vàng bằng nhẫn, có kèm giấy tờ bảo đảm. Do không đủ tiền để mua nên chị đã không mua. Khi thấy người này đem vàng đi đến nhiều nhà khác để bán thì có chút nghi ngờ lên đã trình báo với cơ quan công an.

Người dân đến Công an xã Tân Hưng viết đơn trình báo có người lạ mời mua vàng

Cơ quan công an cho biết, một số đối tượng đã sử dụng kim loại màu vàng giả dạng vàng thật, rồi dụ dỗ người dân tin tưởng. Sau đó, chúng bán với số lượng từ 1 đến 2 chỉ và chiếm đoạt tài sản. Không chỉ dừng lại ở thủ đoạn này, tội phạm còn sử dụng nhiều hình thức tinh vi khác như giả danh người quen, người thân hoặc cán bộ nhà nước để nhờ bán vàng, cầm cố vàng; dùng vàng giả, vàng pha hợp kim kém chất lượng để mua bán, cầm cố tại các tiệm vàng, cửa hàng kinh doanh kim loại quý.



Ngoài ra, hoạt động giao dịch vàng không rõ nguồn gốc còn diễn ra trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử hoặc hội nhóm, khiến nhiều người mất tiền mà không nhận được sản phẩm. Một số trường hợp bị yêu cầu chuyển khoản đặt cọc mua vàng, sau đó đối tượng chiếm đoạt rồi cắt liên lạc. Bên cạnh đó, còn có những đường dây, tổ chức thông qua các cá nhân để tiến hành mua bán vàng trái pháp luật.

Trước tình hình trên, Công an xã Tân Hưng khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong quá trình giao dịch vàng. Người dân không nên mua vàng, kim loại từ người lạ hay nghe theo lời dụ dỗ, đồng thời phải cảnh giác với mọi hình thức rao bán, quảng cáo vàng bất thường. Việc mua bán chỉ nên thực hiện tại các cửa hàng, tiệm vàng được cấp phép, có uy tín và rõ ràng về nguồn gốc, hóa đơn chứng từ.

Công an cũng lưu ý, tuyệt đối không thực hiện các giao dịch vàng qua mạng xã hội nếu chưa kiểm chứng được người bán và chất lượng sản phẩm. Người dân không nên nhận giữ hộ, cầm hộ vàng từ người lạ hoặc người quen không rõ ràng. Trong trường hợp phát hiện nghi vấn liên quan đến vàng giả, vàng không rõ nguồn gốc hoặc hành vi chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

Theo lực lượng chức năng, các thủ đoạn trên không chỉ gây thiệt hại tài sản cho người dân mà còn ảnh hưởng đến thị trường kinh doanh vàng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tài chính và an ninh trật tự trên địa bàn.



Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Đồng Nai



