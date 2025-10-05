Giá vàng lập đỉnh hơn 3.800 USD/ounce, một quốc gia BRICS liền mở khóa kho báu chứa 200 tấn vàng, kỳ vọng khai thác 4 tấn/năm

Nikkei Asia đưa tin, Indonesia vừa chính thức đưa vào vận hành mỏ vàng Pani tại Bắc Sulawesi với trữ lượng khoảng 200 tấn, một bước đi được kỳ vọng sẽ đưa nơi đây trở thành một trong những cơ sở khai thác vàng lớn nhất cả nước.

Theo công bố của Merdeka Copper Gold, tập đoàn khai khoáng sở hữu dự án, mỏ Pani được thiết kế với công suất khai thác 7 triệu tấn quặng mỗi năm, tương ứng sản lượng khoảng 4 tấn vàng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì sản lượng này đồng thời mở rộng quy mô khai thác đến năm 2030 nhằm nâng cao vị thế của Indonesia trên bản đồ vàng thế giới.

Công ty con trực tiếp vận hành mỏ, Merdeka Gold Resources, đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia vào ngày 23/9 vừa qua. Thông qua đợt phát hành cổ phiếu mới, chiếm khoảng 10% tổng lượng cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp huy động được 4,66 nghìn tỷ rupiah (tương đương 280 triệu USD).

Số vốn này sẽ được phân bổ một phần để đầu tư mở rộng công suất khai thác, khẳng định chiến lược dài hạn của Merdeka trong lĩnh vực kim loại quý.

Indonesia hiện đứng thứ 8 thế giới về sản xuất vàng, sau Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu châu Á. Sự ra đời của mỏ Pani không chỉ giúp tăng cường nguồn cung trong nước mà còn củng cố vị thế của quốc gia Đông Nam Á này trong chuỗi cung ứng vàng toàn cầu.

Song song với hoạt động khai thác, thị trường vàng trong nước Indonesia cũng đang ghi nhận những biến động mạnh. Giá vàng do công ty khai khoáng nhà nước Aneka Tambang (Antam) bán ra đã đạt mức kỷ lục 2,23 triệu rupiah/gram trong ngày 2/10. Mức tăng này phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ rủi ro địa chính trị toàn cầu đến bất ổn kinh tế trong nước, khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn và ngày càng phổ biến đối với nhà đầu tư Indonesia.

Theo Tổng giám đốc Aneka Tambang, ông Achmad Ardianto, doanh số bán vàng của công ty dự kiến sẽ tăng lên 45 tấn trong năm nay, so với mức 43 tấn ghi nhận năm 2024. Tính đến thời điểm hiện tại, Antam đã nhập khẩu khoảng 30 tấn vàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ thị trường.

Việc Merdeka Copper Gold đưa mỏ vàng Pani vào vận hành được đánh giá là bước đi chiến lược, góp phần gia tăng nguồn cung, thúc đẩy doanh thu từ xuất khẩu và tạo thêm động lực cho nền kinh tế Indonesia.

Cùng với xu hướng người dân đổ xô đầu tư vào vàng trong bối cảnh bất ổn, sự kiện này cho thấy kim loại quý đang giữ vai trò ngày càng quan trọng cả ở cấp độ kinh tế quốc gia lẫn trong đời sống xã hội.﻿

Diễn biến giá vàng trong 1 năm qua (Nguồn: Trading Economics)

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã vượt đỉnh 3.800 USD/ounce, tiến gần hơn đến mức cao nhất mọi thời đại là 3.897 USD. Vàng đang trên đà tăng giá trong tuần thứ bảy liên tiếp nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn được thúc đẩy bởi việc chính phủ Hoa Kỳ đang đóng cửa và kỳ vọng ngày càng tăng về một Cục Dự trữ Liên bang ôn hòa.

Với việc đóng cửa có thể tiếp tục trì hoãn việc công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9, các nhà đầu tư đã chuyển sang dữ liệu thay thế cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt.

Báo cáo của ADP cho thấy sự sụt giảm bất ngờ trong việc làm của khu vực tư nhân, trong khi chỉ số PMI Dịch vụ ISM mới nhất báo hiệu sự trì trệ.

Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm cơ bản liên tiếp tại các cuộc họp còn lại trong năm nay. Vàng đã tăng 48% tính đến thời điểm hiện tại, đưa nó vào quỹ đạo đạt hiệu suất hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979.