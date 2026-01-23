Giá vàng lại liên tục phá đỉnh, chuyên gia đưa ra dự báo bất ngờ cho năm 2026

Chỉ vài tuần sau khi đưa ra mục tiêu giá vàng cuối năm ở mức 4.900 USD/ounce, ngân hàng này cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Tư rằng họ đã nâng dự báo giá vàng đến tháng 12/2026 lên 5.400 USD/ounce, tương đương mức điều chỉnh tăng hơn 10%.

Theo báo cáo do các chuyên gia Daan Struyven và Lina Thomas chủ trì, việc nâng dự báo xuất phát từ nhận định rằng các nhà đầu tư tư nhân mua vàng để phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô sẽ tiếp tục duy trì các vị thế này trong thời gian dài, thay vì chỉ mang tính thời điểm như trước đây.

Goldman Sachs cho rằng, khác với các chiến lược phòng hộ gắn với những sự kiện cụ thể, chẳng hạn cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11/2024, các vị thế vàng hiện nay nhằm bảo vệ trước các rủi ro mang tính cấu trúc, đặc biệt là tính bền vững tài khóa và định hướng chính sách tiền tệ dài hạn. Những rủi ro này khó có thể được giải quyết trong ngắn hạn, khiến nhu cầu nắm giữ vàng trở nên “bám trụ” hơn.

Bên cạnh dòng tiền từ khu vực tư nhân, Goldman Sachs tiếp tục đánh giá cao vai trò của các ngân hàng trung ương. Theo ngân hàng này, các nền kinh tế mới nổi nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối sang vàng một cách mang tính cấu trúc. Tổng lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương được dự báo đạt trung bình khoảng 60 tấn mỗi tháng trong năm 2026.

Goldman cũng dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản lãi suất trong năm 2026. Đáng chú ý, lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF tại phương Tây đã tăng khoảng 500 tấn kể từ đầu năm 2025, vượt xa mức tăng dự kiến nếu chỉ xét riêng tác động từ chính sách lãi suất của Mỹ.

Theo Goldman Sachs, các rủi ro đối với dự báo giá vàng mới “nghiêng đáng kể về phía tăng”, do nhà đầu tư khu vực tư nhân có thể tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục nếu bất ổn chính sách toàn cầu kéo dài. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý rằng nếu mức độ rủi ro dài hạn liên quan đến chính sách tài khóa - tiền tệ giảm mạnh, thị trường có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh khi các vị thế phòng hộ vĩ mô bị thanh lý.

Trong Báo cáo Triển vọng Hàng hóa 2026 công bố cuối tháng 12/2025, Goldman Sachs đã đánh giá vàng là kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong toàn bộ nhóm hàng hóa. Ngân hàng này cho rằng nếu dòng tiền từ nhà đầu tư tư nhân tiếp tục gia nhập xu hướng đa dạng hóa cùng các ngân hàng trung ương, giá vàng hoàn toàn có thể vượt xa kịch bản cơ sở 4.900 USD/ounce.

Về triển vọng chung, Goldman Sachs cho biết kịch bản cơ sở của họ bao gồm tăng trưởng GDP toàn cầu duy trì vững chắc và Fed cắt giảm tổng cộng 50 điểm cơ bản lãi suất trong năm 2026, những yếu tố được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường hàng hóa.

Trong số các loại hàng hóa được phân tích, Goldman Sachs tỏ ra lạc quan nhất với vàng. Ngân hàng này dự báo lực mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2026, trung bình khoảng 70 tấn mỗi tháng, cao gấp bốn lần mức trung bình trước năm 2022.

Theo Kitco News﻿